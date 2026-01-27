Alan Lez, finalista de La Voz Argentina 2025 y protagonista de la presentación más viral de la edición, firma con Universal Music Argentina y se prepara para lanzar el primer single de esta nueva etapa artística.

Su reinterpretación de “Prisionero” fue uno de los hitos de la temporada. Una performance magnética, atravesada por un gesto que se volvió emblema: la mano extendida hacia el frente, el cuerpo proyectado hacia adelante y una actitud que transmitía convicción y dominio escénico.

Foto de prensa: Universal Music.

Con una comunidad en constante crecimiento en redes sociales y un primer disco lanzado de manera independiente en 2024, Alan no frenó después del certamen. Desde el final de La Voz, se presentó en distintas provincias del país, fue opening de Lali en el Estadio Vélez Sarsfield, cantó en la Marcha del Orgullo y lideró la tarde de la primera edición del Billboard Summer Festival.

El anuncio de su firma con Universal se realizó a través de un shortfilm. En el video, Alan ingresa a unas oficinas con el mismo look de su audición a ciegas: la remera roja, las zapatillas que lo acompañaron en ese momento y una prenda que, según contó, su mamá ayudó a confeccionar la noche previa a la presentación.

Al subir al ascensor, la escena cambia. Las puertas se abren y aparece con un look distinto, listo para firmar y dar inicio a una nueva etapa.

Foto de prensa: Universal Music.

LA FELICIDAD DE ALAN TRAS FIRMAR CON UNIVERSAL MUSIC ARGENTINA Y POR SU NUEVO SINGLE

“Hoy doy un paso más para iluminar este proyecto. Hoy prendimos la luz de esta nueva etapa”, escribió el cantante en Instagram en referencia a Prendimos la Luz, su próximo single, que verá la luz entre febrero y marzo de este año.

El anuncio marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, con un lanzamiento que ya genera expectativa y un camino que comienza a iluminarse dentro del pop argentino.