Rolo Sartorio, vocalista, productor y compositor de La Beriso, presenta oficialmente su nuevo proyecto paralelo con el lanzamiento de “1973”, un álbum que marca una nueva etapa en su carrera.

El título hace referencia al año de su nacimiento y reúne 13 canciones inéditas en las que despliega su sello personal, con letras profundas y la potencia emocional que lo caracteriza.

Foto: gentileza de prensa.

Este material llega luego de la gran recepción de sus primeros adelantos, “Perdido en Buenos Aires” y “Sin saber por qué”, y fue grabado en los estudios del Abasto Monsterland con la producción artística del propio Sartorio.

Con este disco, el cantante expande su universo creativo en paralelo a la actividad de La Beriso, banda que actualmente se prepara para su gira internacional “10 años de historias”, con una cita muy especial en Buenos Aires el próximo 15 de noviembre en el Estadio Obras Sanitarias.

