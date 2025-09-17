La ciudad suma una propuesta innovadora con la inauguración de Homero Piano Barra, un espacio único que transforma a los espectadores en protagonistas, impulsado por Julieta Novarro y la Familia Bossi, los creadores de Microteatro.

Una apertura con música y figuras del espectáculo

La velada inaugural reunió a destacadas personalidades que no solo asistieron, sino que también se animaron a cantar.

Marcelo Moura emocionó al público con clásicos de Virus, José María Listorti, optó por el tango, mientras que Leonardo Sbaraglia, Pablo Novak y la propia Julieta Novarro sorprendieron con un variado repertorio.

Entre los invitados también se encontraban Edda Bustamante, Víctor Laplace, Natalia Graciano, Guillermina Valdés, Adriana Salonia, Christophe Krywonis, Bautista Amestoy, Dan Breitman, Juan Martín Hernández, Caro Domenech y Luly Drozdek, quienes disfrutaron de la música en un ambiente descontracturado acompañado de propuestas gastronómicas de autor.

Una dinámica participativa: un piano y un público que canta

El concepto de Homero es simple y cautivador: un piano en el centro de la sala, dos pianistas que interpretan grandes éxitos nacionales e internacionales, y un público que se convierte en protagonista al animarse a cantar.

“Así como todos tenemos un actor dentro de nuestro corazón, también tenemos un cantante”, destacaron los responsables, subrayando la esencia participativa de la experiencia.

Sobre cómo surgió la idea de crear este espacio, Julieta Novarro le comentó a Ciudad: “Esta es una propuesta de mi socio sobre una tendencia que vio en España, donde un piano de cola, en vez de terminar, continúa siendo una barra. La idea es que todos alrededor nos acomodemos con un vaso de whisky a cantar y acompañar a quien canta. Que el piano sea la barra es lo que invita al encuentro“.

Julieta también creó el Microteatro de la Ciudad de Buenos Aires, el espacio que se encuentra inmediatamente al lado del nuevo piano barra: “Estaba el local libre y si no lo iban a alquilar otros, así que lo aprovechamos y trajimos esta propuesta”, admitió.

Por otro lado, la directora está trabajando codo a codo con Leo Sbaraglia en su unipersonal que llevará a España. “Es una producción mía y se llama Los días perfectos”, concluyó, muy contenta por este nuevo desafío.

Cocina de autor y coctelería contemporánea en Buenos Aires

La propuesta gastronómica está a cargo del chef Rodrigo Castilla, con una carta diseñada para compartir: desde arancini de risotto y empanadas de osobuco hasta vieiras con salsa XO y stracciatella con jamón serrano. La coctelería combina clásicos internacionales con creaciones de autor, además de vermú de la casa, aperitivos locales y una selección de vinos especialmente curada.

Ubicado en Serrano 1141, Palermo, Homero Piano Barra abre de miércoles a sábado, de 20 a 02 horas, consolidándose como una propuesta innovadora que fusiona música, gastronomía y participación en el corazón de la vida nocturna de Buenos Aires.