El reinado de las remeras oversize llega a su fin con la llegada de las “cropped boxy”, la nueva tendencia que arrasa en Europa y se prepara para conquistar los armarios argentinos.

Esta prenda se caracteriza por un corte recto y estructurado que termina a la altura de la cintura, creando una silueta moderna que combina lo mejor de un top con la comodidad de una remera.

A diferencia del estilo holgado que dominó las últimas temporadas, las cropped boxy aportan definición sin perder ese aire relajado y urbano que tanto se busca en verano.

CÓMO COMBINAR LA NUEVA ESTRELLA DEL GUARDARROPA

Las marcas europeas proponen combinaciones versátiles para esta prenda estrella. Para un look casual, la dupla perfecta incluye shorts de denim de tiro alto, zapatillas y una riñonera cruzada, logrando un outfit funcional ideal para el día a día.

Si se busca una opción más veraniega y fresca, los pantalones palazzo de lino o algodón son la elección ideal, acompañados de sandalias planas y un sombrero bucket de ala ancha. Esta versatilidad permite jugar con proporciones y texturas, adaptándose tanto a salidas urbanas como a escapadas playeras.

Chau remeras oversize: la tendencia europea que redefine el look del verano 2026. Crédito: Instagram

FITTED Y HOMBRERAS: LAS OTRAS TENDENCIAS QUE REGRESAN CON FUERZA

Pero las cropped boxy no llegan solas. El verano 2026 también marca el retorno triunfal de la remera fitted, ajustada al cuerpo y confeccionada en algodón liviano en tonos neutros, perfecta para armar looks tanto laborales como formales.

Otra apuesta fuerte son las musculosas con hombreras, una versión renovada del clásico sin mangas que incorpora hombros estructurados para un estilo más sofisticado. Se pueden combinar con pantalones sastreros o bermudas, logrando un equilibrio entre modernidad y elegancia que funciona tanto de día como de noche.

Para completar el guardarropa de verano 2026, los shorts confeccionados en lino, gasa, popelina o viscosa se posicionan como piezas fundamentales. Estos materiales nobles ofrecen frescura, comodidad y libertad de movimiento, incorporando detalles románticos como lazos, nudos y volados. La paleta de colores privilegia los tonos neutros y delicados: blanco, arena y rosa dominan la escena, consolidando un verano donde la elegancia relajada y las siluetas definidas desplazan definitivamente a lo oversized.