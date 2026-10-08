La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 12 al 16 de octubre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a profundizar en el amor. Hablar sin competir y buscar acuerdos puede transformar tensiones en mayor confianza e intimidad real.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y despierta emociones intensas. Escuchar sin cerrarte y negociar diferencias puede fortalecer la confianza y la pasión hoy.

Géminis: La Luna en Escorpio te invita a observar cómo cuidas tus vínculos en lo cotidiano. Atender necesidades y hablar con honestidad puede aportar más equilibrio, intimidad y confianza real.

Cáncer: La Luna en Escorpio profundiza tus sentimientos y favorece una conexión intensa con quien amas. Mostrar tus deseos con sinceridad puede renovar la pasión y crear mayor complicidad mutua.

Leo: La Luna en Escorpio despierta emociones profundas y puede sacar a la luz viejas tensiones. Bajar el orgullo y buscar acuerdos puede ayudarte a recuperar la confianza y la armonía en pareja.

Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y te ayuda a expresar lo que realmente sientes. Escuchar al otro sin juzgar puede fortalecer la confianza y equilibrar la relación hoy.

Libra: La Luna en Escorpio intensifica tus deseos y te invita a reconocer qué necesitas para sentir seguridad. Buscar reciprocidad sin controlar al otro puede fortalecer tu autoestima y el vínculo.

Escorpio: La Luna en tu signo intensifica tu magnetismo y tus emociones más profundas. Mostrarte vulnerable sin intentar controlar cada respuesta puede renovar la intimidad y fortalecer el amor.

Sagitario: La Luna en Escorpio te invita a escuchar sentimientos que todavía guardas en silencio. Comprenderlos antes de actuar puede ayudarte a cerrar una historia y recuperar equilibrio en el amor.

Capricornio: La Luna en Escorpio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro. Abrirte a nuevos planes junto a quien amas puede fortalecer la complicidad y la confianza hoy.

Acuario: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y puede generar luchas por tener la razón. Escuchar al otro y negociar diferencias puede ayudarte a recuperar equilibrio y cercanía en pareja.

Piscis: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y favorece una conexión profunda con quien amas. Compartir deseos y nuevos planes puede renovar la pasión y dar más equilibrio a tu relación.

MARTES

Aries: La Luna en conjunción con Venus intensifica el deseo de conexión y cercanía. Expresar lo que sientes sin competir puede transformar tensiones y ayudarte a vivir el amor con más armonía hoy.

Tauro: La Luna en conjunción con Venus profundiza tus emociones y pone el foco en la pareja. Abrirte al diálogo y ceder ante ciertas diferencias puede fortalecer la confianza y renovar la pasión.

Géminis: La Luna en conjunción con Venus despierta emociones profundas y favorece la intimidad. Hablar con sinceridad sobre tus deseos puede fortalecer la confianza y dar más equilibrio al vínculo.

Cáncer: La Luna en conjunción con Venus potencia tu sensibilidad y magnetismo afectivo. Mostrar tus sentimientos con naturalidad puede renovar la pasión y crear una conexión más íntima y recíproca.

Leo: La Luna en conjunción con Venus moviliza sentimientos intensos y puede revelar deseos ocultos. Bajar el orgullo y escuchar al otro puede ayudarte a recuperar armonía, cercanía y confianza.

Virgo: La Luna en conjunción con Venus favorece conversaciones íntimas y gestos cargados de afecto. Expresar tus deseos sin analizarlos tanto puede fortalecer la confianza y acercarte a quien amas.

Libra: La Luna en conjunción con Venus intensifica tu magnetismo y te invita a buscar mayor reciprocidad. Reconocer lo que mereces sin controlar al otro puede fortalecer tu autoestima y tus vínculos.

Escorpio: La Luna en conjunción con Venus potencia tu magnetismo y profundiza tus emociones. Mostrarte vulnerable sin controlar cada respuesta puede renovar la intimidad y fortalecer un amor sincero.

Sagitario: La Luna en conjunción con Venus despierta sentimientos que quizás mantenías en reserva. Comprender lo que deseas antes de actuar puede ayudarte a cerrar el pasado y abrirte a nuevo amor.

Capricornio: La Luna en conjunción con Venus favorece encuentros y proyectos compartidos con quien amas. Abrirte a nuevos planes y expresar tus deseos puede fortalecer la complicidad y la confianza.

Acuario: La Luna en conjunción con Venus intensifica emociones y puede revelar diferencias en el amor. Escuchar sin competir y negociar tus deseos puede ayudarte a recuperar equilibrio y cercanía.

Piscis: La Luna en conjunción con Venus potencia tu romanticismo y favorece una conexión emocional profunda. Compartir deseos y nuevas experiencias puede renovar la pasión y fortalecer tu relación.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Sagitario despierta tu entusiasmo y te anima a vivir el amor con más libertad. Compartir nuevos planes sin imponer tus deseos puede renovar la pasión y equilibrar tu relación.

Tauro: La Luna en Sagitario te invita a salir de ciertas seguridades y profundizar en el amor. Abrirte a nuevos deseos y negociar diferencias puede renovar la intimidad y fortalecer la confianza.

Géminis: La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Escuchar otras miradas sin perder libertad puede renovar la conexión y equilibrar tus vínculos afectivos.

Cáncer: La Luna en Sagitario te anima a renovar la forma en que cuidas tus vínculos. Compartir actividades y respetar los espacios de cada uno puede aportar alegría, armonía y frescura a la relación.

Leo: La Luna en Sagitario potencia tu magnetismo y despierta ganas de disfrutar el amor. Animarte a expresar tus deseos y compartir nuevas experiencias puede renovar la pasión y la complicidad.

Virgo: La Luna en Sagitario puede movilizar emociones y sacarte de tu zona de comodidad. Flexibilizar expectativas y escuchar al otro puede ayudarte a recuperar armonía y seguridad en el amor hoy.

Libra: La Luna en Sagitario favorece conversaciones espontáneas y encuentros que renuevan tus ilusiones. Expresar lo que deseas con claridad puede acercarte a alguien o fortalecer tu relación actual.

Escorpio: La Luna en Sagitario te invita a valorar lo que recibes y necesitas dentro del amor. Evitar los excesos y buscar reciprocidad puede ayudarte a construir un vínculo más estable y generoso.

Sagitario: La Luna en tu signo aumenta tu magnetismo y despierta deseos de libertad y aventura. Compartir tu entusiasmo sin olvidar al otro puede renovar la pasión y equilibrar tu vida afectiva.

Capricornio: La Luna en Sagitario despierta sentimientos que quizá mantenías en silencio. Comprenderlos sin juzgarte y cerrar temas pendientes puede ayudarte a recuperar equilibrio y abrirte al amor.

Acuario: La Luna en Sagitario activa tu vida social y favorece encuentros con gente nueva. Compartir proyectos y respetar la libertad mutua puede acercarte a alguien especial o renovar el vínculo.

Piscis: La Luna en Sagitario puede despertar grandes expectativas sobre el amor y tus proyectos. Equilibrar ilusión y realidad, sin dejar de escuchar al otro, puede fortalecer un vínculo importante.

JUEVES

Aries: Plutón directo en Acuario reactiva cambios en tus vínculos y proyectos compartidos. Elegir relaciones más recíprocas puede ayudarte a crecer, soltar viejas dinámicas y recuperar tu poder.

Tauro: Plutón directo en Acuario reactiva cambios profundos en tus metas y vínculos. Soltar el control y aceptar nuevas formas de relacionarte puede ayudarte a construir un amor más equilibrado.

Géminis: Plutón directo en Acuario impulsa una transformación en tu forma de comprender el amor. Abrirte a nuevas experiencias y acuerdos puede ayudarte a crear vínculos más libres y auténticos.

Cáncer: Plutón directo en Acuario profundiza tus emociones y transforma tu manera de vivir la intimidad. Soltar viejos temores y buscar reciprocidad puede fortalecer la confianza en tus vínculos.

Leo: Plutón directo en Acuario, tu signo opuesto, transforma profundamente tus relaciones. Dejar atrás luchas de poder y crear acuerdos más justos puede ayudarte a construir vínculos más auténticos.

Virgo: Plutón directo en Acuario te impulsa a transformar hábitos que influyen en tus relaciones. Cambiar dinámicas desgastantes y cuidar la reciprocidad puede ayudarte a construir un amor más sano.

Libra: Plutón directo en Acuario reactiva tu deseo de amar con mayor autenticidad y profundidad. Expresar lo que realmente quieres puede ayudarte a renovar la pasión y transformar tus vínculos.

Escorpio: Plutón directo en Acuario moviliza emociones profundas y patrones afectivos del pasado. Soltar viejos controles y buscar acuerdos puede ayudarte a construir relaciones más libres y sólidas.

Sagitario: Plutón directo en Acuario transforma tu manera de comunicarte dentro de tus vínculos. Hablar con honestidad y escuchar al otro puede ayudarte a crear relaciones más justas y profundas.

Capricornio: Plutón directo en Acuario transforma tu manera de valorar lo que das y recibes en el amor. Reconocer tus necesidades y buscar reciprocidad puede ayudarte a construir vínculos sólidos.

Acuario: Plutón directo en tu signo reactiva cambios profundos en tu forma de relacionarte. Soltar viejas versiones de ti puede ayudarte a elegir vínculos más auténticos, libres y equilibrados.

Piscis: Plutón directo en Acuario reactiva procesos emocionales que permanecían ocultos. Cerrar viejas historias y liberar resentimientos puede ayudarte a abrir espacio para vínculos equilibrados.

VIERNES

Aries: La Luna en Capricornio te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. Equilibrar tus deseos con los del otro puede ayudarte a construir una relación más estable, justa y segura.

Tauro: La Luna en Capricornio fortalece tu deseo de construir un amor estable y con futuro. Compartir planes y escuchar las necesidades del otro puede renovar la confianza y afianzar el vínculo.

Géminis: La Luna en Capricornio profundiza tus emociones y te invita a revisar la intimidad. Hablar con claridad sobre límites y deseos puede fortalecer la confianza y dar más equilibrio al vínculo.

Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y el compromiso. Escuchar sin cerrarte y negociar diferencias puede ayudarte a construir un vínculo más firme y recíproco.

Leo: La Luna en Capricornio te invita a demostrar el amor mediante acciones concretas y firmes. Cuidar los detalles y respetar acuerdos puede aportar estabilidad, confianza y armonía a tu relación.

Virgo: La Luna en Capricornio favorece el romance estable y los vínculos que buscan crecer con bases firmes. Expresar tus sentimientos con calma puede renovar la pasión y fortalecer la confianza.

Libra: La Luna en Capricornio puede enfrentar tus necesidades afectivas con responsabilidades. Organizar tus tiempos y expresar lo que sientes puede ayudarte a recuperar armonía en la relación.

Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones serias y decisiones importantes en el amor. Expresar tus deseos con claridad y escuchar al otro puede fortalecer la confianza y los acuerdos.

Sagitario: La Luna en Capricornio te invita a valorar qué necesitas para sentir seguridad en el amor. Evitar promesas rápidas y buscar reciprocidad puede ayudarte a construir un vínculo más estable.

Capricornio: La Luna en tu signo intensifica tu necesidad de seguridad y compromiso en el amor. Mostrar tus sentimientos sin tanta reserva puede fortalecer la intimidad y equilibrar tus relaciones.

Acuario: La Luna en Capricornio te invita a revisar sentimientos que quizás mantienes en silencio. Comprenderlos y cerrar asuntos pendientes puede ayudarte a recuperar equilibrio y abrirte al amor.

Piscis: La Luna en Capricornio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro. Construir acuerdos y respetar los tiempos del otro puede fortalecer la confianza y la estabilidad.