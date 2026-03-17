La segunda mitad de marzo llega con un movimiento energético fuerte dentro del horóscopo chino. Según la astrología oriental, este período activa cambios inesperados, giros de suerte y decisiones que pueden marcar un antes y un después.

En clave paparazzi: hay signos que pasan de estar en segundo plano a convertirse en protagonistas absolutos. La fortuna, literalmente, los elige.

🐉 Dragón: magnetismo, éxito y oportunidades que caen del cielo

El Dragón entra en una racha imparable. Todo lo que parecía trabado empieza a fluir con una facilidad llamativa.

Posibles propuestas laborales o proyectos que avanzan de golpe

Reconocimiento social o profesional

Encuentros clave que pueden cambiar el rumbo

Es su momento de brillar sin pedir permiso.

🐀 Rata: dinero inesperado y decisiones acertadas

La Rata activa una energía muy concreta: la de la inteligencia aplicada al éxito.

Ingresos extra, pagos atrasados o negocios que finalmente rinden

Capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas

Mejora en temas financieros que venían inestables

Todo lo que toque puede convertirse en oportunidad.

Son 12 signos los que componen el horóscopo chino. (Foto: Reuters).

🐍 Serpiente: intuición afilada y avances silenciosos

La Serpiente no hace ruido, pero avanza. Y en esta segunda mitad de marzo, eso juega a su favor.

Claridad mental para resolver conflictos

Atracción en el plano amoroso

Estrategias que empiezan a dar resultados

Es uno de los signos más favorecidos, aunque desde un perfil bajo.

🐎 Caballo: energía renovada y cambios positivos

El Caballo recupera impulso y deja atrás semanas de desgaste.

Noticias que destraban situaciones estancadas

Posibilidad de viajes o movimientos importantes

Nuevas motivaciones personales

Vuelve a sentirse en control y con ganas de ir por más.

🐓 Gallo: sorpresas, suerte y giros inesperados

El Gallo entra en modo “todo puede pasar”… y para bien.

Situaciones inesperadas que terminan siendo beneficiosas

Reconexiones con personas del pasado

Golpes de suerte en lo cotidiano

Es uno de los signos con más chances de vivir momentos virales en su propia vida.

El buey es uno de los 12 animales que componen el horóscopo chino. (Foto: Pexels).

¿Qué significa este período?

La segunda mitad de marzo no es un momento cualquiera: marca un punto de inflexión energético. Los signos favorecidos no solo tendrán suerte, sino que deberán saber aprovecharla.

Porque en astrología china hay una regla clara:la fortuna aparece… pero no espera.

Si tu signo está en la lista, es momento de moverte, decidir y exponerte. Si no, atención: la energía también puede tocarte de rebote.

Marzo todavía tiene capítulos por escribir. Y algunos prometen ser explosivos.