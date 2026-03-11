La astróloga Jimena La Torre, especialista de Ciudad Magazine, compartió sus predicciones astrales de la semana para los 12 signos del zodíaco.

En esta ocasión, la energía de Ceres en Tauro marca el clima general: una etapa enfocada en la estabilidad emocional, el cuidado personal y la construcción de vínculos seguros.

Además, la tarotista reveló cuál es la carta de la suerte que acompañará a cada signo en los próximos días.

Aries

Con Ceres en Tauro, esta semana Aries aprende a nutrirse desde la calma y la estabilidad. Es un buen momento para rodearse de personas que brinden seguridad emocional y para cuidar mejor la propia energía.

Carta de la suerte: La Emperatriz, símbolo de abundancia que se cultiva con amor.

Tauro

La presencia de Ceres en tu signo potencia la capacidad de cuidar y sostener a los demás sin olvidarte de vos mismo. Es tiempo de priorizar el bienestar físico y emocional.

Carta de la suerte: El Sol, que trae vitalidad y plenitud.

Géminis

La energía de la semana invita a bajar el ritmo y escuchar las necesidades internas. Ceres en Tauro favorece procesos de descanso, sanación y conexión con el mundo emocional.

Carta de la suerte: El Ermitaño, asociado al equilibrio interior.

Cáncer

Durante estos días Ceres en Tauro fortalece los vínculos de amistad y las redes de apoyo. Es momento de compartir con personas que brinden contención y seguridad.

Carta de la suerte: Tres de Copas, símbolo de apoyo sincero.

Leo

Esta semana se activa la vocación y el deseo de construir algo sólido en la carrera. Ceres en Tauro pide constancia y compromiso con metas que puedan crecer a largo plazo.

Carta de la suerte: Diez de Oros, que anuncia prosperidad duradera.

Virgo

La energía de Ceres despierta el deseo de aprender y expandir la visión del mundo. Nutrir la mente con nuevos conocimientos traerá mayor estabilidad.

Carta de la suerte: La Estrella, guía de inspiración.

Libra

La semana invita a sanar emociones profundas y construir seguridad desde adentro. Ceres en Tauro favorece ordenar recursos compartidos y vínculos íntimos.

Carta de la suerte: Seis de Oros, que habla de equilibrio y apoyo mutuo.

Escorpio

Esta energía activa el área de pareja y sociedades. El aprendizaje de la semana pasa por el equilibrio entre dar y recibir cuidado.

Carta de la suerte: Dos de Copas, símbolo de unión sólida.

Sagitario

La semana favorece ordenar la rutina y cuidar mejor el cuerpo. Ceres en Tauro invita a generar hábitos simples pero constantes que fortalezcan el bienestar.

Carta de la suerte: Ocho de Oros, asociado a la dedicación que construye.

Capricornio

Ceres potencia la creatividad y la capacidad de nutrir proyectos apasionantes. También puede despertar el deseo de disfrutar el amor y el placer con mayor estabilidad.

Carta de la suerte: As de Copas, carta de alegría y emociones que florecen.

Acuario

Durante esta semana el foco se pone en el hogar y la familia. La energía de Ceres invita a crear un espacio de seguridad emocional para todos.

Carta de la suerte: Diez de Copas, que anuncia armonía familiar.

Piscis

Ceres en Tauro favorece conversaciones sinceras y vínculos cercanos que nutren la vida cotidiana. La palabra puede convertirse en contención para otros.

Carta de la suerte: Reina de Copas, símbolo de sensibilidad y empatía al expresar emociones.