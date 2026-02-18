Lee tu horóscopo diario del 18 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Con la entrada del Sol en Piscis se esconden por este período. Salen poco y nada, sólo para disfrutar de las vacaciones y del silencio reparador, encontrándose a sí mismos con calma interior.

Tauro : El Sol en Piscis los impulsa a creer en el amor y tener los planes de pareja que quieres con mayor sensibilidad y entrega real. Sociedades y parejas exitosas bien pensadas.

Géminis : El Sol en Piscis los vuelve un poco locos y desordenados. Se querrán ir y desaparecer, permítanse unas buenas vacaciones para resetear la mente. Buscan equilibrio emocional sincero.

Cáncer : La entrada del Sol en Piscis los ayuda a sentirse mucho mejor, sobre todo porque entra con la Luna en su signo para sentir más amor y contención. El amor es verdadero y profundo.

Leo : Esta entrada del Sol en Piscis les hace mover un poco la estantería del amor y los anima a buscar nuevos romances con menos orgullo. La pasión los mueve a conseguir más amor real.

Virgo : Este Sol en Piscis los deja un poco solitarios y los ayuda a ordenar su vida tranquilamente, los placares, el amor y el trabajo con más paz. La suerte del dinero los acompaña firme.

Libra : La entrada del Sol en Piscis los ayuda a creer más y más en el amor. Se sienten seguros y fuertes al mostrarse tal como son. Se permiten abrir el corazón al amor sincero.

Escorpio : Este Sol en Piscis que los desborda, los impulsa a volver a amar y creer en los planes junto a su amor sin miedo a sentir. Festejan el amor con una gran celebración emotiva.

Sagitario : El Sol en Piscis los hace avanzar y retroceder a la vez, pero este Sol los hace enamorarse con más sensibilidad interna. El amor que llega a su vida los ayuda a abrir su alma.

Capricornio : El Sol en Piscis los ayuda a avanzar en la fe en los proyectos. Como personas, como empresa en la que trabajen con visión humana. El dinero fluye fácilmente y se ordena.

Acuario : El Sol pasa al siguiente signo, Piscis, y los acompaña con su brillo de fe para ir por más confiando en lo que sienten. Por lo que das recibes el doble de lo que esperas.