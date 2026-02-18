Lee tu horóscopo diario del 18 de febrero de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Con la entrada del Sol en Piscis se esconden por este período. Salen poco y nada, sólo para disfrutar de las vacaciones y del silencio reparador, encontrándose a sí mismos con calma interior.
Tauro: El Sol en Piscis los impulsa a creer en el amor y tener los planes de pareja que quieres con mayor sensibilidad y entrega real. Sociedades y parejas exitosas bien pensadas.
Géminis: El Sol en Piscis los vuelve un poco locos y desordenados. Se querrán ir y desaparecer, permítanse unas buenas vacaciones para resetear la mente. Buscan equilibrio emocional sincero.
Cáncer: La entrada del Sol en Piscis los ayuda a sentirse mucho mejor, sobre todo porque entra con la Luna en su signo para sentir más amor y contención. El amor es verdadero y profundo.
Leo: Esta entrada del Sol en Piscis les hace mover un poco la estantería del amor y los anima a buscar nuevos romances con menos orgullo. La pasión los mueve a conseguir más amor real.
Virgo: Este Sol en Piscis los deja un poco solitarios y los ayuda a ordenar su vida tranquilamente, los placares, el amor y el trabajo con más paz. La suerte del dinero los acompaña firme.
Libra: La entrada del Sol en Piscis los ayuda a creer más y más en el amor. Se sienten seguros y fuertes al mostrarse tal como son. Se permiten abrir el corazón al amor sincero.
Escorpio: Este Sol en Piscis que los desborda, los impulsa a volver a amar y creer en los planes junto a su amor sin miedo a sentir. Festejan el amor con una gran celebración emotiva.
Sagitario: El Sol en Piscis los hace avanzar y retroceder a la vez, pero este Sol los hace enamorarse con más sensibilidad interna. El amor que llega a su vida los ayuda a abrir su alma.
Capricornio: El Sol en Piscis los ayuda a avanzar en la fe en los proyectos. Como personas, como empresa en la que trabajen con visión humana. El dinero fluye fácilmente y se ordena.
Acuario: El Sol pasa al siguiente signo, Piscis, y los acompaña con su brillo de fe para ir por más confiando en lo que sienten. Por lo que das recibes el doble de lo que esperas.
Piscis: Con la entrada del Sol en Piscis es el momento de brillar, de destacarse con autenticidad total. Como lo hagan ahora les quedará el resto del año. Comienzan un proyecto fértil.
Fuente: Jimena La Torre.