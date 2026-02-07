La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 9 hasta el 13 de febrero del 2026.

LUNES

Aries: La luna menguante te activa en el amor. Todo queda atrás solo la pasión importa ahora despertando deseos intensos y decisiones sin vueltas. Disfrutas del amor y celebras los buenos momentos con entusiasmo renovado.

Tauro: Te sientes tentado por el amor con La luna menguante. Las pasiones son posibles. Te comunicas con quien necesitas sin miedo a decir lo que sientes. Tomas la decisión de sacar a quien no te ama definitivamente.

Géminis: Con La luna menguante llega la fertilidad y los compromisos. Festejos entre partes aliadas que fortalecen vínculos y promesas compartidas. Llega un amor nuevo a tu vida para sorprenderte.

Cáncer: Comprendes mejor el amor. Aceptas compromisos con La luna menguante. Cuentas aún más con los que amas desde un lugar más profundo. Sabes cómo destacarte en el amor con seguridad emocional.

Leo: Aperturas al amor, debido a las relaciones que estableciste en el pasado y a quien no le dabas importancia ahora vuelve a buscarte. Hablas y convences en el amor sin dudar.

Virgo: Con la luna menguante aparecen las respuestas esperadas. Compartes con amigos confidencias de lo que sientes y alivias tensiones internas. Posees éxito en el amor, no lo descuides por inseguridad.

Libra: La luna menguante activa tus emociones y mejora la relación con tus deseos más profundos que piden ser escuchados. Pasión y deseo en las decisiones y compromisos de amor conscientes.

Escorpio: La luna menguante te desata una marea impetuosa y te hace estar desenfrenado en el amor. ¡A cuidarse! Todo se vive al extremo emocional. Una situación afectiva se torna demasiado tentadora.

Sagitario: La luna menguante activar todo el amor que mas quieres y necesitas despertando deseos ocultos y elecciones intensas. La rueda de la fortuna en el sexo te ayuda a dejar que la pasión se acerque y elijas la que te gusta.

Capricornio: Organizas un viaje con la persona que mas ames. Te escapas de una situación compleja. La luna menguante te emociona y te libera. Activas el movimiento con quien más quieres con decisión.

Acuario: Aparecen algunos frenos en el amor con la luna menguante Recibes noticias que te motivan pero tienes que ir con cuidado emocional. Cuentas con buena economía y paciencia.

Piscis: Caminas hacia el amor que quieres con la luna menguante. sabes lo que te corresponde y lo activas sin dudar desde el alma. Te sientes positivo y feliz con el amor correspondido.

MARTES

Aries: Venus en piscis te trae cambios en la mente y en el corazón despertando mayor sensibilidad y empatía emocional. Reconocer que ustedes deberán adaptarse a los demás con flexibilidad.

Tauro: Venus en piscis da demasiada entrega para el amor y pueden perder el eje laboral por este día si no pones límites claros. Paras a mirar hacia dónde vas realmente.

Géminis: Venus en piscis te hace estar nervios esperando el amor sin darte cuenta generando ansiedad emocional innecesaria. Festejas un proyecto con tu pareja con alegría.

Cáncer: Venus en piscis los hace ver un futuro cierto y muy entregados al amor que ya tienen con confianza plena. El amor es tu suerte, acepta lo que llega hoy.

Leo: Venus en piscis en un signo amigo combinado, hace que estén en uno de los mejores momentos para amar sin miedo. Consigues el amor que necesitas y deseas.

Virgo: El Sol está en tierra y Venus en piscis del otro lado del zodíaco te piden que te animes a avanzar por amor sincero. Disfrutas del amor y la fertilidad emocional.

Libra: Con Venus en piscis se cumplen los proyectos del amor así que es cuestión de dejarse llevar y confiar más. Amor unido con pasión verdadera.

Escorpio: No traten de acelerar los procesos con Venus en piscis el amor llega solo cuando debe hacerlo. Proyectan viajar hacia lugares maravillosos junto a la pareja amada.

Sagitario: Este tiempo es posible que sus visiones de a dos se cumplan con la Venus en piscis cree en el amor sin dudar. Es sólo una cuestión de tiempo y fe. Dominas tu pasión.

Capricornio: Venus en piscis los hace estar un poco débiles y completamente entregados al amor con sensibilidad abierta. Sientes equilibrio junto a tu amor verdadero.

Acuario: Venus en piscis te hace dar un excelente para al amor verdadero. Te entregas a avanzar al futuro juntos con confianza. Concretas la pareja que deseas.

Piscis: Venus en tu signo les aporta magnetismo en el amor, así que tendrán que demostrar lo que sientes con ternura. La fe en el amor mueve montañas internas.

MIÉRCOLES

Aries: Comienza la organización de los viajes con luna en Sagitario que te da la capacidad de ver los planes a futuro. Sientes la energía que te guía en el camino de la pasión.

Tauro: Tu día para la seducción con luna en Sagitario te dará acción para armar viajes al verde. El amor requiere de una nueva forma de amar, anímate.

Géminis: Recuperas el amor y la comunicación con la pareja con la luna en oposición. Se activan los viajes por negocios incluida la pareja. Un festejo para disfrutar junto al que mas amas.

Cáncer: La entrada de la luna en Sagitario apasiona inteligentemente el amor y te motiva a viajar y disfrutar. Aparece tu rey que te da todo su amor.

Leo: Organización para el romance en un viaje con la luna en Sagitario. Te ayuda a armar una relación apasionada con la pareja. Triunfos laureados con pasión y sexo.

Virgo: El amor es importante con luna en Sagitario signo tendrás rapidez y solución a los inconvenientes de la pareja y para ver el futuro. Te comunicas prácticamente para trabajar de a dos.

Libra: Armarás un proyecto laboral que te unirá a la pareja en un proyecto al futuro gracias a la luna en sagitario. La suerte te acompaña en todo aprovecharla.

Escorpio: la luna en Sagitario te da proyectos a futuro muy verdaderos Reencontrándote con la pareja y disfrutando de la relación de a dos. Número uno en sexo y pasión.

Sagitario: Una persona quiere marcar el amor muy de cerca pero necesitas aire. Permítete un nuevo amor aunque cueste con luna en tu signo. Puedes tener en tus manos amor de otro mundo.

Capricornio: La luna en Sagitario te ayuda a organizar mejor las propuestas de viaje. Ayuda en la pasión y rescatas el tiempo perdido en el amor. Brindas por una relación afectiva.

Acuario: La sabiduría del amor libre aparece con luna en Sagitario, para que te permitas más disfrute con tu amante deseado, no es fácil pero se puede. Los deseos se los concedes al amor.

Piscis: La luna en Sagitario expande tus sueños afectivos y te anima a creer en amores que crecen con libertad y fe. Plenitud emocional que se manifiesta a través de tus sueños.

JUEVES

Aries: Día para los número uno de las competencias con luna en Capricornio, para vivir aventuras inigualables con ambición firme y visión innovadora. Te sientas en el trono del éxito merecido.

Tauro: Un día para la seducción con luna en tierra, para que se disfrute de una buena comida y crecimiento laboral con seguridad y planes a largo plazo. Manejas todo lo que tienes con dedicación plena.

Géminis: Con luna en Capricornio este será un día de reuniones productivas donde ordenas ideas con claridad mental. Escuchas y hablas, buenos intercambios. Sigue tus ideas originales.

Cáncer: Un día con luna en oposición donde necesitas excesivo cariño y también que tus compañeros te demuestren cuánto te siguen y respetan. Guías la vida de los que amas sabiamente.

Leo: Un día para hacerte reverencias y darte la razón sintiendo respaldo profesional. Hoy tu capacidad de mando te ayuda a organizar un gran proyecto sólido. Mereces joyas para tu reino propio.

Virgo: Hoy con luna en Capricornio tienes mucha determinación y rigurosidad, cuidado a los que se metan en tu camino laboralmente. Enseñas a los que te rodean que el trabajo es lo primero siempre.

Libra: Un día justiciero para darte los mejores estudios y los proyectos con metas altas con luna en Capricornio y decisiones firmes. Tus palabras son las que tienen la verdad justa.

Escorpio: Un día admirable en el que te sacrificas por el trabajo y das todo para crecer con poder personal sostenido. Te acompaña en todo lo que hagas como un par fiel.

Sagitario: Este es un día de optimismo que te enseñará a ir por un futuro que valga la pena con responsabilidad y enfoque. Proyectas a que viajes y conozcas el mundo entero.

Capricornio: Un gran día profesional que te da mucho trabajo y te acompaña en tu crecimiento con reconocimiento merecido. Disfruta de lo bueno y lo compartes con orgullo.

Acuario: Un trabajo independiente te dará libertad para que elijas tu camino y no te pierdas oportunidades alineadas a tu esencia. Brillas, te iluminas y eliges lo correcto siempre.

Piscis: La luna en Capricornio te protege de todo y quiere que no te equivoques en nada en lo laboral con guía firme. Tu amor es insuperable y puede más que todo.

VIERNES

Aries: Saturno entra en tu signo y comienza una etapa de maduración personal profunda. Se terminan las excusas: es tiempo de asumir liderazgo, ordenar impulsos y construir una identidad más sólida. Responsabilidad y crecimiento real.

Tauro: Saturno en Aries te invita a cerrar ciclos internos y enfrentar miedos postergados. Es un período de limpieza emocional y espiritual que prepara el terreno para un nuevo comienzo más liviano y consciente.

Géminis: La entrada de Saturno en Aries ordena proyectos, grupos y vínculos sociales. Aprendés a elegir mejor con quién avanzar y a comprometerte solo con lo que tenga futuro y coherencia con tus ideales.

Cáncer: Saturno activa tu zona profesional y te pide compromiso con tu vocación. Es tiempo de asumir más responsabilidad, redefinir metas y construir una imagen pública basada en esfuerzo y constancia.

Leo: Saturno en Aries te desafía a estructurar creencias y proyectos de expansión. Estudios, viajes o planes a largo plazo requieren disciplina y visión realista. Crecés cuando sostenés lo que empezás.

Virgo: Se inicia una etapa de madurez emocional e intensidad consciente. Saturno en Aries te pide ordenar temas compartidos, recursos y vínculos profundos, fortaleciendo la confianza y el control interno.

Libra: Saturno entra en tu zona de pareja y asociaciones, marcando decisiones importantes. Se consolidan vínculos firmes y se caen los que no tienen base. Aprendés a comprometerte sin perder equilibrio.

Escorpio: La entrada de Saturno en Aries te pide disciplina en hábitos, trabajo y salud. Es momento de asumir responsabilidades cotidianas y construir una rutina más eficiente y alineada a tu bienestar.

Sagitario: Saturno en Aries estructura tu creatividad, romances y proyectos personales. Aprendés a tomarte en serio lo que amás y a construir placer con compromiso y continuidad.

Capricornio: Saturno activa temas de hogar, familia y raíces emocionales. Es tiempo de ordenar la base de tu vida, asumir roles importantes y construir seguridad interna desde adentro hacia afuera.

Acuario: La entrada de Saturno en Aries te pide responsabilidad en la comunicación. Tus palabras pesan más: es momento de pensar antes de hablar y comprometerte con ideas que puedan sostenerse en el tiempo.

Piscis: Saturno en Aries ordena tu economía y tu sistema de valores. Aprendés a administrar recursos con madurez y a valorar tu tiempo y talento desde un lugar más firme y realista.