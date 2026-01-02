Cada comienzo de año abre un ciclo energético nuevo y, según explica nuestra astróloga Jimena La Torre, el Tarot funciona como un mapa simbólico que ayuda a entender hacia dónde dirigir la intención.

Para 2026, Jimena eligió una carta del Arcano Mayor para cada signo del zodiaco, basada en los tránsitos planetarios que marcarán el año.

Nada es casual: cada arcano revela el aprendizaje central, el movimiento interno y el propósito que se activa en este nuevo ciclo.

A continuación, signo por signo, qué carta te representa en 2026 y cuál será tu energía.

Foto: IA

♈ Aries — El Mago

2026 despierta tu capacidad creadora.El Mago simboliza inicio, decisión y poder personal. Es un año para moverte rápido, confiar en tu talento y manifestar lo que imaginás. Todo empieza por tu iniciativa.

♉ Tauro — La Fuerza

La verdadera fortaleza será la calma.La Fuerza habla de paciencia, autocontrol y coherencia emocional. Este año crece lo que cuidás: sostener con amor será tu gran poder.

♊ Géminis — Los Enamorados

El gran aprendizaje será elegir.Habrá múltiples caminos, pero sólo uno alineado con tu corazón. Tomar decisiones conscientes traerá armonía y claridad en tus vínculos.

♋ Cáncer — El Carro

2026 te impulsa a avanzar.El Carro es dirección y movimiento guiado por la emoción. Salís de la zona cómoda y confiás en tu intuición. No es correr: es ir hacia donde tu alma llama.

♌ Leo — El Emperador

Es tiempo de consolidar tu lugar.El Emperador trae estructura y liderazgo consciente. Construís bases firmes y ordenás tus metas. Mandar con corazón —no con ego— será la clave.

♍ Virgo — La Sacerdotisa

Un año de sabiduría interior.La Sacerdotisa invita a escuchar antes de actuar. La intuición se vuelve tu guía y comprendés que la respuesta ya estaba dentro tuyo.

♎ Libra — El Sol

Brillo, reconocimiento y alegría.El Sol ilumina acuerdos, vínculos y proyectos. 2026 te invita a mostrarte sin miedo y disfrutar lo que lograste construir.

♏ Escorpio — La Emperatriz

Abundancia y disfrute emocional.La Emperatriz conecta con el placer de vivir y el recibir. Este año aprendés a dejarte querer, sin luchar todo el tiempo.

♐ Sagitario — La Estrella

Esperanza y propósito renovado.La Estrella marca señales claras y guía espiritual. Recuperás la fe en el futuro y creés nuevamente en tu camino.

♑ Capricornio — El Loco

Soltar el control será liberador.El Loco habla de nuevos comienzos y valentía. Dejas atrás estructuras rígidas y confiás. 2026 es un reinicio vital.

♒ Acuario — El Sacerdote

Rol de guía y coherencia.El Sacerdote ordena valores e ideales. Te convertís en referente, enseñando con el ejemplo. Traer tus ideas a tierra será tu misión.

♓ Piscis — El Carro y La Justicia

Avance con equilibrio.El Carro impulsa, La Justicia ordena. Decisiones claras, límites sanos y resultados justos: 2026 recompensa lo que hiciste con honestidad.

Cierre: un año para escuchar el propósito

Como explica Jimena La Torre, cada arcano abre una puerta simbólica:no predice, orienta.

Si conectamos con esa energía —conscientemente—, 2026 puede convertirse en un año de claridad, aprendizaje y evolución personal.