Evita iniciar proyectos “frívolos” sin planificación: la energía se presta más para transformación que para superficialidad. En comunicación, cuidado: con Mercurio en transición hacia Sagitario, la voz puede tornarse más “grande”, discursos más generales; ideal revisar los detalles antes de hablar o firmar.
En relaciones: Venus en Libra favorece armonía, diplomacia; pero Escorpio + Marte en Escorpio pueden sacar a la luz lo que estaba oculto, lo que necesita cambio. Profesionalmente: con Plutón directo y Júpiter cuestionando creencias, podrías sentirte impulsado a cambiar de paradigma o “dar un salto” de conciencia o de estructura.
PRINCIPALES TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS
Neptuno retrógrado a Piscis el 22 de octubre
Este tránsito indica un periodo de introspección ampliada, disolución de certezas y aumento de la sensibilidad psíquica o emocional.
- Puede abrir un “velo” en el que lo intuitivo, lo simbólico o lo inconsciente tienen más peso.
- También advierte sobre confusiones, ilusiones o evitación de responsabilidades.
- Ideal para trabajo interno, meditación, sanar asuntos del pasado.
Sol ingresa en Escorpio el 22‑23 de octubre
Cuando el Sol entra en Escorpio, la energía general se vuelve más profunda, introspectiva, transformadora.
- Enfoque en lo oculto, lo emocional, la sombra, la regeneración.
- Ideal para soltar lo que ya no sirve, para cambios internos que luego se manifiestan.
- A nivel colectivo, puede sentirse un “tono” más intenso, serio, menos superficial.
Plutón directo en Acuario (ya ocurrido el 11 de octubre)
Aunque no es exactamente “fines” de octubre, su efecto se sigue sintiendo: Plutón sale de retrogradación, lo cual impulsa un cambio de fase importante en lo que estaba en revisión.
- Esto sugiere que procesos que estaban “trabajándose” internamente comienzan a tomar forma externa.
- Pueden emerger dinámicas de poder, innovaciones, reestructuraciones colectivas.
Júpiter en Cáncer — tensión filosófica y de creencias
Mientras Júpiter se ubica en Cáncer, se señala que habrá una “cuadratura” o aspecto desafiante respecto a otros cuerpos que ayudan a cuestionar principios, creencias, visiones del mundo.
- Esto invita a revisar qué creíamos cierto, qué fuimos aceptando sin cuestionar.
- Puede generar momentos de crisis filosófica, replanteo moral o espiritual.
Transiciones de Mercurio / Venus / Marte
- Venus entra en Libra en torno al 13 de octubre, pero sus efectos aún se extienden hacia finales de mes.
- Mercurio ingresa en Sagitario a fines de octubre (29 de octubre según algunas fuentes) lo que cambia el tono de comunicación hacia algo más “grande”, expansivo, pero también menos detalle‐orientado.
- Marte en Escorpio hacia finales del mes: se intensifican los deseos, la motivación profunda, la voluntad de transformación.