Evita iniciar proyectos “frívolos” sin planificación: la energía se presta más para transformación que para superficialidad. En comunicación, cuidado: con Mercurio en transición hacia Sagitario, la voz puede tornarse más “grande”, discursos más generales; ideal revisar los detalles antes de hablar o firmar.

En relaciones: Venus en Libra favorece armonía, diplomacia; pero Escorpio + Marte en Escorpio pueden sacar a la luz lo que estaba oculto, lo que necesita cambio. Profesionalmente: con Plutón directo y Júpiter cuestionando creencias, podrías sentirte impulsado a cambiar de paradigma o “dar un salto” de conciencia o de estructura.

PRINCIPALES TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS

Neptuno retrógrado a Piscis el 22 de octubre

Este tránsito indica un periodo de introspección ampliada, disolución de certezas y aumento de la sensibilidad psíquica o emocional.

Puede abrir un “velo” en el que lo intuitivo, lo simbólico o lo inconsciente tienen más peso.

También advierte sobre confusiones , ilusiones o evitación de responsabilidades.

Ideal para trabajo interno, meditación, sanar asuntos del pasado.

Piscis (Foto: ChatGPT)

Sol ingresa en Escorpio el 22‑23 de octubre

Cuando el Sol entra en Escorpio, la energía general se vuelve más profunda, introspectiva, transformadora.

Enfoque en lo oculto , lo emocional, la sombra, la regeneración.

Ideal para soltar lo que ya no sirve, para cambios internos que luego se manifiestan.

A nivel colectivo, puede sentirse un “tono” más intenso, serio, menos superficial.

Escorpio (Fuente: redes).

Plutón directo en Acuario (ya ocurrido el 11 de octubre)

Aunque no es exactamente “fines” de octubre, su efecto se sigue sintiendo: Plutón sale de retrogradación, lo cual impulsa un cambio de fase importante en lo que estaba en revisión.

Esto sugiere que procesos que estaban “trabajándose” internamente comienzan a tomar forma externa.

Pueden emerger dinámicas de poder, innovaciones, reestructuraciones colectivas.

Acuario (Foto: ChatGPT)

Júpiter en Cáncer — tensión filosófica y de creencias

Mientras Júpiter se ubica en Cáncer, se señala que habrá una “cuadratura” o aspecto desafiante respecto a otros cuerpos que ayudan a cuestionar principios, creencias, visiones del mundo.

Esto invita a revisar qué creíamos cierto , qué fuimos aceptando sin cuestionar.

Puede generar momentos de crisis filosófica, replanteo moral o espiritual.

Cáncer (Foto: Archivo)

Transiciones de Mercurio / Venus / Marte