La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 20 hasta el 24 de octubre del 2025.

LUNES 20/10

Aries: El trabajo aparece en un lugar diferente, y el amor está de la vereda de enfrente con luna en Libra. Pasión para hacer una buena sociedad laboral, donde tus ideas se complementan con las de otro y juntos logran un avance sólido que transforma tu manera de liderar.

Tauro: La luna en Libra hace que aparezcan más propuestas en el amor de las que te imaginás. Apertura a todas las opciones afectivas, y la posibilidad de volver a confiar en quien te demuestra lealtad con hechos, no solo con palabras.

Géminis: La luna en Libra, en el signo más equilibrado, te ayuda a pensar claramente en el amor. El amor es posible, sobre todo si dejás de racionalizar tanto lo que sentís y te animás a disfrutar sin medir cada emoción.

Cáncer: La luna en el signo de la diplomacia estimula las relaciones con el trabajo olvidado. Sabiduría en el nuevo amor, que te enseña a no repetir viejos patrones y a entregarte con madurez emocional a nuevas oportunidades.

Leo: Estímulos positivos en el amor y el sexo. Hoy demostrás lo que valés como rey de la pasión. El cetro de poder lo tenés en tu forma de amar, y ese magnetismo puede abrirte puertas profesionales y personales que antes dabas por cerradas.

Virgo: La luna en tu signo siguiente te ayuda a analizar bien el trabajo. Festejás los buenos momentos de amor, y reconocés que cuando te relajás un poco, todo fluye mejor y atraés relaciones más sanas.

Libra: Con la luna en Libra aparecen propuestas para que puedas disfrutar de una escapada romántica. Satisfacés tu sed de pasión, y el universo te recompensa con encuentros sinceros que devuelven el equilibrio a tu corazón.

Escorpio: Cambiás los planes e incorporás más compañeros de trabajo con luna en Libra. Pequeños triunfos laborales ahora, que te motivan a seguir apostando por tu talento y te acercan a una propuesta que mejora tu posición.

Sagitario: La luna en Libra estimula tu amor con inteligencia y sentís posible todo. Liberás tu pasión y te animás a correr riesgos que te devuelven la adrenalina perdida, tanto en el amor como en tus proyectos personales.

Capricornio: La luna en Libra te hace tener más sensibilidad con el amor y los que te aman. Pareja ideal que te conviene ahora, porque te ofrece estabilidad y te enseña a compartir sin perder el control ni tu esencia.

Acuario: Entusiasmo por la relación que formás con tu pareja. Ideas que trascienden lo conocido. El sexo y la pasión son el remedio de tu problema, y redescubrís en lo afectivo la chispa que impulsa también tu creatividad.

Piscis: Con la luna en Libra el amor está muy presente y seguro. Reinado en el trabajo dedicado, donde tu sensibilidad se transforma en inspiración y te permite brillar sin esfuerzo, atrayendo respeto y cariño a la vez.

MARTES 21/10

Aries: la luna nueva te da astucia, tacto y diplomacia para salir de una situación. Incomodidad para tomar una estrategia. Triunfás con justicia luego de convencer a tu pareja, encontrando el equilibrio entre tu impulso natural y la paciencia que ahora te lleva directo a la victoria emocional y profesional.

Tauro: la luna nueva te ayuda a avanzar hacia un período calmado y pacífico. Viaje que representa el final de una situación de tristeza. Te hace ir hacia una sola meta definida, y en ese camino lográs reencontrarte con tu poder interno para tomar decisiones más sabias y firmes.

Géminis: la luna nueva trae nuevos proyectos. Decidís tomar partido, aunque se generen revuelos. Un viaje corto te ayuda a pensar con claridad, y esa distancia mental te permite ordenar tus ideas y volver renovado, con una estrategia concreta para tu futuro.

Cáncer: la luna nueva te da sensación de ansiedad y desesperación. Será difícil resolver el día. Ayudate con la fe. Se te nublan los deseos afectivos y sentís traición, pero este proceso te impulsa a sanar viejas heridas y reconstruir tu fortaleza interior con amor propio.

Leo: la luna nueva trae logros laborales y personales que merecen gran festejo. Nacimientos. Promesas de un amor incondicional. Disfrutando del amor que tenés, expandís tu círculo afectivo y atraés oportunidades que multiplican tu brillo y reconocimiento.

Virgo: la luna nueva te da cambios en una relación. La decisión es la correcta. Exceso laboral. Reina del sexo que deja atrás alguien que no va y toma lo mejor en sus manos con firmeza, abriendo paso a un nuevo ciclo donde el deseo y la inteligencia se combinan con poder.

Libra: la luna nueva te da novedades. Noticias. Familia que te necesita. Éxitos laborales. Sociedades para el futuro. Recibís el premio por el amor que das, y ese reconocimiento emocional te inspira a construir vínculos más auténticos y generosos.

Escorpio: la luna nueva te da pilas, necesitás un tiempo de descanso extra. Aislamiento. Encuentro espiritual que te ayuda a salir del encierro, recordándote que el silencio también puede ser una fuente inmensa de poder y renovación.

Sagitario: comenzás lo nuevo gracias a esta luna. Sabés que podrás trascender un camino hacia tu paz creativa. Recibís el don místico de un padre, que te conecta con una sabiduría superior y te guía a enseñar a otros con tu ejemplo.

Capricornio: la luna nueva en cuadratura te ayudará a aceptar las limitaciones. Guardás el orgullo. Producís en pos de lo que se puede lograr. La suerte de tu empresa es lo que sos, y tu perseverancia se convierte en el cimiento que sostiene el crecimiento que viene.

Acuario: la luna nueva te da ganas de aventuras. Aparecen los amores. Deseo de comunicación que se convierte en realidad. Vivís una película de locuras de amor que te despierta la inspiración y la necesidad de crear algo distinto, auténtico y libre.

Piscis: la luna nueva te ayudará a no dormirte en los laureles. Mantenerte persistente actuando con firmeza. Rey del sexo que te ayuda a saber cuál es tu verdadera pasión, impulsándote a liderar desde el corazón y sin miedo a mostrar tu poder sensible.

MIÉRCOLES 22/10

Aries: realizan cambios laborales, cultivan los deseos, arman sus objetivos. La rueda de la fortuna del dinero te acompaña, y con tu empuje lográs materializar los resultados que venías esperando, consolidando una base firme para tus próximos pasos.

Tauro: la luna en Escorpio te pide que te apoyes en tu pareja y aceptes ayuda en lo que necesites. Firmeza en la economía, y una nueva oportunidad de invertir en lo que amás te demuestra que la estabilidad también puede ser apasionante.

Géminis: el trabajo y los acuerdos mejoran con la luna en Escorpio. Tus proyectos avanzan con pasión, y esa energía de intercambio te ayuda a crear alianzas sólidas que te permitirán crecer profesional y emocionalmente.

Cáncer: la luna en Escorpio te ayuda para impulsar tus deseos. Verás cómo crecés profesionalmente. Proyecto material que crece y mejora, abriendo un nuevo ciclo de seguridad económica que también fortalece tu autoestima.

Leo: lo que debas enfrentar es lo mejor. Proyectás deseos con tu pareja para el futuro. Recibís los honores de la empresa en la que trabajás, y con ese reconocimiento también se renueva tu deseo de liderar desde la generosidad y el ejemplo.

Virgo: la presencia de la luna en Escorpio te beneficia en tu trabajo. Juntás energía para dar un gran salto. Sabés ordenar tu economía con triunfo, y encontrás el equilibrio perfecto entre el esfuerzo sostenido y el placer de disfrutar tus logros.

Libra: la luna en Escorpio te conecta con tu energía para los desafíos y la justicia. Aumentan tus bienes y mejorás los objetivos personales y económicos, reafirmando tu talento para unir lo estético con lo práctico y crear verdadera abundancia.

Escorpio: la luna en tu signo organiza tu amor. Contención laboral, tus jefes te protegen. Mejorás la paciencia. Aceptás un nuevo amor con mejores desafíos, y al abrirte emocionalmente también sanás viejas heridas del pasado.

Sagitario: la luna en Escorpio mejora tus planes con la pareja. Con el sol en Libra te ayuda la diplomacia. Premios laborales, vas con bríos a conquistar nuevos proyectos y sentís que tu fuego interno vuelve a encenderse con una motivación fresca.

Capricornio: con la luna en Escorpio tu signo se destaca laboralmente. En lo personal, te animás a brillar sobre los demás. Juntás un dinero y reinvertís, afianzando tu sentido de responsabilidad y apostando por un crecimiento duradero.

Acuario: con la luna en Escorpio se apaga un poco tu ser estrella, se frenan los planes personales. Mucho trabajo con esfuerzo y no te sentís recompensado hoy, pero tu constancia será la clave para transformar la carga en un éxito real a futuro.

Piscis: los temas de pareja toman un lugar importante con la luna en Escorpio, armás un plan romántico. Un solo objetivo, sentirse verdaderamente amados, y al entregarte con confianza el universo responde multiplicando tus bendiciones afectivas.

JUEVES 23/10

Aries: Con la entrada del Sol a Escorpio es tiempo de revisar lo que tiene que transformarse. De pensar hacia donde va amor son a largo plazo, y un encuentro inesperado renueva tus ganas de apostar de nuevo por el vínculo. Aprovechá este impulso para cerrar ciclos viejos y abrir espacio a nuevas formas de amar con más madurez emocional.

Tauro: Recompones el amor que estaba apagado. Hablas claramente y se te comprende con el sol en oposición. Unes los opuestos a tu favor, y eso te da la armonía necesaria para disfrutar sin controlar cada detalle. Tu estabilidad se fortalece al permitirte fluir, soltando expectativas y confiando más en lo que el otro siente por vos.

Géminis: El Sol en Escorpio te aporta seducción para que seas la estrella en la pareja. Un premio laboral recibes la recompensa esperada, y eso eleva tu confianza para conquistar con espontaneidad. Usá esa energía para proyectar una nueva etapa afectiva donde la comunicación y el deseo se equilibren sin máscaras.

Cáncer: Con el Sol entrando a un signo afín te da excelencia profesional y te ayudará a salir del encierro interior. Premios de dinero en primer lugar, recibes noticias que ni te las imaginas, y eso te devuelve la motivación para seguir creciendo. Este ciclo trae oportunidades de expansión emocional y laboral si te animás a mostrar tu verdadera sensibilidad.

Leo: La entrada del Sol en el signo más sexual te estimula tus ganas de cuidar, seducir, conquistar y atraer a la pareja. Te sientes más amado, y eso te impulsa a demostrar afecto sin miedo a mostrar vulnerabilidad. Es tiempo de reforzar la intimidad emocional, dando lugar a vínculos más auténticos y menos dependientes de la admiración externa.

Virgo: El Sol entrando a Escorpio mejora tus ideas más apasionadas y te impulsa a lograrlas sin temor. un arco iris se abre en tu horizonte, trayendo claridad emocional y ganas de disfrutar del presente sin tanto análisis. Encontrás serenidad al confiar en tus instintos, dejando que el corazón te guíe más que la mente.

Libra: Revelas los deseos que tenías guardados y activas el amor y el sexo con la entrada del Sol en Escorpio. El número uno del amor, y tu magnetismo conquista sin esfuerzo, generando nuevas oportunidades románticas. Te sentís más fuerte para poner límites sanos y atraer relaciones que respeten tu equilibrio interior.

Escorpio: Brillas más que nadie con el Sol en tu signo. Toda la gente que se te cruce este mes es para el amor. Organizas un festejo, celebrando logros personales que consolidan tus relaciones más importantes. Este período te impulsa a reafirmar tu poder y dejar atrás vínculos que no acompañan tu nueva versión.

Sagitario: Con el Sol en Escorpio el amor te estimula para armar un viaje en pareja y una noche de sexo. Descubres lugares impensados, y tu espíritu aventurero se mezcla con una pasión más profunda y estable. Aprovechá este tránsito para reconectar con tus emociones y dejarte sorprender por lo que nace sin planearlo.

Capricornio: Con el Sol en Escorpio todos tus proyectos deben ser sólo para amarte ocupas de los hermanos o socios, encontrando apoyo emocional donde antes sólo veías obligaciones. Este tiempo te invita a suavizar el control y abrirte a compartir logros y emociones sin sentirte vulnerable.

Acuario: Das vuelta todo, descubres situaciones que estaban muy cerca para poder amar con la entrada del Sol en Escorpio. Dejas atrás lo que no va y comienzas el amor ideal, valorando la conexión real por encima de las apariencias. Este tránsito te muestra que la profundidad emocional también puede ser libertad si te animás a sentirla.

Piscis: Con el Sol en Escorpio, eres de los más beneficiados, te animas a armar planes con tu pareja. Te comprometes con tu amor y mostrás una madurez emocional que fortalece tus lazos afectivos. La intuición guía tus pasos hacia relaciones más conscientes, donde la entrega y el equilibrio se vuelven tu mayor poder.

VIERNES 24/10

Aries: La luna en Sagitario te ayuda a ver el futuro con claridad, optimismo y seguridad. Empiezan a transitar caminos increíbles, y una propuesta inesperada puede impulsarlos a tomar una decisión valiente que marcará un nuevo rumbo.

Tauro: Hoy la luna en Sagitario ubica los movimientos en primer lugar. Las puertas del cielo se abren a tu paso. Un examen sale bien, y una conversación pendiente se resuelve con alivio y sensación de renacimiento.

Géminis: Con la energía un poco baja por la luna en oposición. Asumir el compromiso de dar para recibir es un trabajo difícil pero sano, y al equilibrar tu energía interna recuperás el brillo y la curiosidad que te caracteriza.

Cáncer: Sienten unas ganas de viajar maravillosas. Van organizando una salida en compañía de su pareja. Se comprometen con gente que depende de sus enseñanzas, y descubren que al cuidar a otros también sanan su propio corazón.

Leo: Mejoría en su trabajo gracias a la luna en fuego. Pasan exámenes que salen bien. Ponen primera para lograr todo. Mirar atrás y reconocer los errores les sirve recomponer el amor, y esa humildad los vuelve aún más irresistibles.

Virgo: Un día con muchos compromisos, que puede hacer que se cambien los planes y termines haciendo todo al revés; la luna en Sagitario los libera. Con actitud consciente logran destacarse, y su capacidad de adaptación les abre nuevas oportunidades.

Libra: Hallarán impulsos nuevos y sus parejas los ayudarán a concretar sus sueños. Se sientan a disfrutar de una nueva propiedad o de la fertilidad en la vida, y todo lo que comiencen ahora crece con belleza y armonía.

Escorpio: Hoy necesitarán un buen consejero o guía espiritual que los ayude a tomar decisiones correctas. Se lanzan a nuevos proyectos sin mirar atrás, y esa libertad interior los conecta con una versión más auténtica y poderosa de sí mismos.

Sagitario: Marca territorio en un nuevo amor, la luna en su signo los ayuda a posicionarse en un lugar excelente. La pareja está por delante. Tú eres tu propia guía, síguela con fe, porque tu intuición te llevará hacia vínculos sinceros y expansivos.

Capricornio: Tienes un día en el que todo tiende a demorarse un poco. Así como es arriba es abajo, revean las cosas varias veces antes de actuar, y confíen en que los retrasos son parte de un orden que los protege del error.

Acuario: Aprovechen para tomar distancia del amor esta semana y de las personas que quieren. Digan “¡No!” a quien no se lo merezca. Ser lo que son y creerlo les abre las oportunidades, y la soledad momentánea será su fuente de inspiración y claridad.

Piscis: Dirigen una empresa, un país o una compañía, tienen que estar haciendo las cosas bien. Habrá más de un corte de cabeza, con justicia a favor, y una decisión firme los lleva a consolidar su liderazgo con respeto y confianza.