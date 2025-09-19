La primavera ya está acá, trayendo consigo días más largos, temperaturas más suaves y una energía renovadora que impacta cuerpo, mente y espíritu.

En astrología, este cambio de estación suele ser uno de los momentos más propicios para sembrar nuevas intenciones, limpiar lo viejo y abrirse a transformaciones profundas.

Cada signo experimentará estos vientos de primavera de manera distinta. Acá te contamos qué afectará a tu signo, qué es lo que deberías potenciar y qué energías conviene dejar ir.

Cómo afectará la primavera a cada signo

Aries: la primavera te impulsa a iniciar proyectos y tomar el liderazgo. Es el momento de animarte a nuevos desafíos. Eso sí, cuidate de la impaciencia y de agotarte demasiado rápido.

Tauro: sentirás más sensibilidad a los cambios y necesidad de armonía. Aprovechá para embellecer tu entorno y conectar con la naturaleza. Lo que debés dejar atrás es la rigidez y la resistencia al cambio.

Géminis: la estación renueva tu sociabilidad y curiosidad. Es ideal para aprender, comunicar y moverte. Atenti a no caer en la dispersión ni en dudas que te quitan foco.

Cáncer: las emociones estarán más presentes. Buscá seguridad emocional en tu hogar y con los tuyos. Es momento de soltar nostalgias y miedos que ya no te sirven.

Leo: brillarás con más carisma y creatividad. La primavera te potencia en lo artístico y social. Cuidate de caer en el exceso de ego o en compararte con otros.

Virgo: el orden y la limpieza mental estarán de tu lado. Es buen momento para mejorar hábitos y rutinas. Soltá el perfeccionismo extremo y la autocrítica constante.

Foto creada con IA. Gemini.

Libra: la estación te trae equilibrio, belleza y armonía. Disfrutá de relaciones, colaboraciones y reconciliaciones. Evitá postergar decisiones importantes solo por agradar a otros.

Escorpio: la energía primaveral te invita a transformarte y profundizar. Terapia, introspección y regeneración serán claves. Lo que debés dejar ir son rencores y obsesiones.

Sagitario: sentirás expansión y optimismo. Aprovechá para viajar, estudiar o abrir tu mente a nuevas filosofías. Soltá la impulsividad financiera y las promesas vacías.

Capricornio: tu ambición y disciplina se fortalecen. Es el momento de consolidar proyectos y metas claras. No descuides tu salud ni tus vínculos por exceso de trabajo.

Acuario: la primavera te conecta con la innovación y lo social. Proyectos colectivos y nuevas ideas tendrán luz verde. Lo que no te suma es el aislamiento o las ideas sin acción.

Piscis: tu sensibilidad y creatividad estarán a flor de piel. Momento ideal para el arte, la espiritualidad y escuchar tu intuición. Cuidate de la confusión y del exceso de idealismo.

Tendencias generales de primavera 2025