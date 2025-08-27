Lee tu horóscopo diario del 27 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Ve con calma, la Luna en Libra te invita a mostrar compañerismo y equilibrio en cada paso. Cambios laborales. La armonía en equipo será clave para abrir nuevas puertas en tu desarrollo.

Tauro : Mejoras en las relaciones, los lazos familiares y encuentras estabilidad emocional con la Luna en el signo de Libra. recibes un premio de amor. Dedicar tiempo a los tuyos fortalece tu confianza y seguridad interna, mostrándote más efectivo a la hora de actuar.

Géminis : Esta Luna en Libra favorece el diálogo y la diplomacia en tus relaciones. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: verán que la suerte los acompaña. Hablar con sinceridad te ayudará a resolver malentendidos y avanzar hacia resultados más eficientes.

Cáncer : La Luna en otro signo de aire, Libra, te impulsa a buscar vínculos más diplomáticos y claros. Tu conciencia los ayuda a concretar planes, sobre todo los que tengan que ver con relaciones cercanas. Seguir tu intuición hará que todo fluya con mayor armonía.

Leo : Con la Luna en Libra se iluminan las comunicaciones y los encuentros clave. El territorio ganado a nivel compromisos con el otro es inamovible. Aprovecha esta energía para afianzar tu liderazgo y tu carisma natural, demuestra tu creatividad y armonía.

Virgo : Es el día ideal para dar un salto apoyado en el amor y el equilibrio de la Luna en tu signo siguiente, Libra. Te apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes. Encontrarás la manera justa de combinar esfuerzo, entrega y gratitud hacia los demás.

Libra : Brillas en el amor y alcanzas acuerdos a través del dialogo gracias a la Luna en tu signo. Ves que todo por lo que venias apostando empieza a florecer. Tu magnetismo personal atraerá apoyos y reconocimientos merecidos a nivel laboral.

Escorpio : La Luna en Libra activa con éxito el diálogo y las relaciones laborales. Haces de tu vida tu propia empresa independiente. Tu firmeza será clave para transformar tus proyectos en realidades sólidas.

Sagitario : Necesitas renovar energías; la Luna en el signo de Libra activa tu impulso vital. Creas conversaciones con gente que necesitas su apoyo en los que amas. Rodéate de quienes comparten tu entusiasmo y multiplicarás tus logros.

Capricornio : Hoy las charlas con tu pareja fortalecen la unión bajo la Luna en el signo de aire, Libra. Éxito en la pasión a través del mantener el dialogo y la seducción. Dar espacio al diálogo te permitirá alcanzar mayor confianza y disfrute.

Acuario : La Luna en Libra favorece tus relaciones profesionales y vínculos estratégicos. Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar. El apoyo de otros será la llave para avanzar hacia tus metas más grandes.