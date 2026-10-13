Después de años de recorrer escenarios, Roberto Antier se enfrenta a un nuevo desafío artístico: protagonizar su primer unipersonal. En Generación Mareada, el actor, músico y director teatral combina monólogos, piano y guitarra para revisar, con humor e ironía, algunas de las contradicciones de la sociedad actual.

Las canciones románticas que hoy podrían resultar incómodas, los consejos de autoayuda que circulan por TikTok y los recuerdos de los actos escolares son parte de un espectáculo que propone mirar el pasado desde el presente, sin perder de vista el absurdo de la vida cotidiana.

“Nosotros somos la generación del cambio. Tuvimos que sobrevivir a esa y a la actual. No es un lamento, es un ‘qué fuertes que somos’”, explicó Antier en diálogo con Ciudad al referirse al concepto que da nombre a su nueva propuesta.

Foto: @robertoantier

Generación Mareada: las canciones que cantábamos sin cuestionar sus letras

Su nuevo espectáculo también parte de una revisión de los códigos culturales con los que crecieron distintas generaciones. Uno de los bloques está dedicado a canciones populares que durante años se escucharon como románticas, aunque sus letras describieran celos, vigilancia o actitudes posesivas.

Antier puso como ejemplo Every Breath You Take, de The Police, una canción que muchas personas asociaron con el amor sin reparar necesariamente en el sentido de su letra.

“Cada vez que respires, cada paso que des, cada movimiento que hagas, te voy a estar mirando”, recordó sobre uno de sus versos. Y remató con una ocurrencia que resume el espíritu de la propuesta: “El tipo estaba a dos corcheas de una perimetral”.

La mirada sobre el pasado también lo llevó a reflexionar acerca de la llamada cultura de la cancelación. Para Antier, es importante revisar las obras teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fueron creadas, en lugar de evaluarlas únicamente con los parámetros actuales.

Roberto Antier (Foto: Movilpress)

“Yo creo que las cosas del pasado se miran con la tinta del pasado”, sostuvo.

Su planteo no implica dejar de analizar las letras o las costumbres de otras épocas, sino comprender las circunstancias en las que surgieron. Una idea que atraviesa el espectáculo y que encuentra en el humor una forma de volver sobre aquello que parecía naturalizado.

El humor en tiempos de cambios

Antier también reflexionó sobre las transformaciones que experimentaron los vínculos y los códigos sociales. En ese sentido, recordó la experiencia de enamorarse de una amiga, una situación que aparece en otro de los bloques de Generación Mareada.

El artista contó que estuvo en ambos lados de esa historia: tanto en el lugar de quien no puede corresponder un sentimiento como en el de quien se enamora sin ser correspondido.

“Si uno pudiera elegir de quién enamorarse, estaría siempre con la persona adecuada. Hacés un listado de lo que querés para tu pareja y hay gente que cumple todo el listado y no te pasa nada, porque sucede”, explicó.

La música vuelve a ocupar un lugar central en ese recorrido, a través de un popurrí de canciones románticas que exploran esa experiencia compartida por distintas generaciones.

Para Antier, el humor también exige distinguir entre una broma y una agresión. “Yo creo que con el humor es lo mismo: darse cuenta cuándo es un chiste y cuándo hubo una agresión”, afirmó.

Su mirada combina así la experiencia acumulada en escenarios con una reflexión sobre los cambios culturales: cómo seguir haciendo reír cuando se modifican las sensibilidades, las relaciones y las formas de interpretar aquello que antes se daba por sentado.

Roberto Antier, de admirador a integrante de Les Luthiers

La trayectoria de Roberto Antier tiene un capítulo que ocupa un lugar especial: su incorporación a Les Luthiers, el grupo que admiró durante 38 años y al que se sumó en 2015. Para Antier, formar parte de esa formación no fue solamente una oportunidad profesional, sino también una experiencia artística que marcó su carrera.

“Fue un sueño no soñado”, recordó. Y al hacer un balance de aquella etapa, fue contundente: “Siento que fue lo mejor que me pasó en mi vida”.

La posibilidad de convertirse en integrante de Les Luthiers no había formado parte de sus planes. Durante décadas, el grupo mantuvo una formación estable y la incorporación de reemplazantes surgió como una manera de garantizar la continuidad de las giras ante eventuales ausencias por cuestiones de salud.

Antier llegó así a un lugar que conocía desde el otro lado del escenario, pero en el que debió demostrar sus propias condiciones artísticas y aprender de cerca los códigos de una propuesta con un estilo muy definido.

La despedida del grupo fue otro momento significativo. Durante las giras, recordó, muchos espectadores se acercaban para pedir que ese particular universo de humor y parodias musicales pudiera continuar en manos de nuevas generaciones.

“Siempre se hacía una alegoría futbolística: estar en Les Luthiers es como jugar en el Barcelona. Pero en el Barcelona vos podés soñar con jugar porque hay una edad en la que los jugadores se retiran. En Les Luthiers pasaba lo mismo desde que se fundó. No había una renovación. Nadie podía aspirar a ser un Les Luthiers”, explicó.

Según recordó, la incorporación de reemplazantes surgió ante la necesidad de garantizar la continuidad de las giras cuando alguno de los integrantes debía ausentarse por cuestiones médicas. Esa decisión abrió una puerta que Antier nunca había imaginado atravesar.

“Fue maravilloso. No lo había soñado porque no lo veía como algo posible”, resumió.

La despedida, sin embargo, tuvo una carga emocional importante. El artista recordó los mensajes que recibían del público durante las giras internacionales, con espectadores que les pedían que transmitieran ese estilo de humor a nuevas generaciones.

“Nos decían a la salida del teatro: ‘Si se van a retirar, enséñenle esta artesanía a otro. Yo cada dos años quiero venir con mi hijo a ver este tipo de humor, este tipo de parodias musicales’”, contó.

“Nos decían a la salida del teatro: ‘Si se van a retirar, enséñenle esta artesanía a otro. Yo cada dos años quiero venir con mi hijo a ver este tipo de humor, este tipo de parodias musicales’”. Roberto Antier sobre Les Luthiers.

Para Antier, el estilo de Les Luthiers puede transmitirse, aunque la experiencia compartida con sus integrantes originales resultó fundamental para comprender sus códigos. “El manual de estilo obviamente lo adquirís mejor en la práctica. Nosotros tuvimos la suerte de estar con los originales e ir viendo cómo era el estilo”, sostuvo.

El elenco 2019 de Les Luthiers sumó a Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano (Foto: Instagram / lesluthiers_oficial - Muel de Dios)

El amor, la amistad y las canciones que marcaron una época

Otro de los bloques de Generación Mareada está dedicado a una experiencia que, para Antier, tiene algo de tragedia juvenil: enamorarse de una amiga.

El actor reconoció haber estado en ambos lados de esa situación, tanto como quien descubre que una amiga está enamorada de él sin poder corresponderle como desde el lugar de quien siente algo por alguien que no comparte ese sentimiento.

“Si uno pudiera elegir de quién enamorarse, estaría siempre con la persona adecuada. Hacés un listado de lo que querés para tu pareja y hay gente que cumple todo el listado y no te pasa nada, porque sucede”, explicó.

En su análisis, el problema aparece cuando los sentimientos no son correspondidos y la posibilidad de declararse amenaza una amistad. Sin embargo, considera que las formas de relacionarse cambiaron y que hoy existe mayor libertad para expresar lo que uno siente.

Esa experiencia personal se conecta con las canciones románticas que forman parte del espectáculo. Antier reúne composiciones de distintos autores que abordaron el enamoramiento de una amiga y las dificultades de expresar ese sentimiento.

Qué piensa Roberto Antier sobre el futuro del humor

A la hora de pensar qué necesita el humor para mantenerse vigente frente a los cambios sociales, Antier volvió sobre una idea central: la importancia de reconocer la intención de quien hace un chiste y distinguirla de una agresión.

Para el actor, el humor suele trabajar sobre las imperfecciones humanas y las situaciones que generan incomodidad. Por eso, considera que los cambios culturales obligan a revisar los códigos, aunque no necesariamente a descartar todo aquello que pertenece al pasado.

Su recorrido por Les Luthiers y el estreno de Generación Mareada confluyen, así, en una misma inquietud: cómo seguir haciendo reír en un mundo que cambia constantemente.

Dónde ver Generación Mareada, el unipersonal de Roberto Antier

Roberto Antier presenta Generación Mareada en Clásica y Moderna, ubicado en Callao 892, en la Ciudad de Buenos Aires.

La próxima función anunciada por el artista es el viernes 16 de octubre de 2026. Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateanet y de su cuenta de Instagram.