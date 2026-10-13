¿Qué pasa cuando una mujer dedica años de su vida a una investigación y, justo después de alcanzar un descubrimiento extraordinario, queda afuera del proyecto que lideró? Esa es la historia de Estrellada, el unipersonal que llega a NüN Teatro Bar con una trama atravesada por la traición, la vocación y la posibilidad de reconstruir la propia vida.

Escrita y dirigida por Verónica Litvin, con actuación de Victoria Baldomir, la obra tendrá siete funciones los jueves a las 21, entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre de 2026. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral.

Foto: prensa Estrellada Por: Laura Mastroscello

De qué trata “Estrellada”

Marina es una astrofísica que, después de años de trabajo, consigue un hallazgo revolucionario. Pero su logro se ve opacado cuando recibe una carta que la desvincula formalmente de la investigación que encabezó.

Traicionada por alguien cercano, la científica se interna en la oscuridad de un descampado con la intención de ponerle fin a su vida. Sin embargo, la luz de las estrellas transforma el paisaje y convierte los objetos dispersos en un observatorio autobiográfico.

Desde ese escenario, Marina recorre los recuerdos, los descubrimientos y los vínculos que marcaron su historia académica y sentimental. La astronomía funciona como hilo conductor de una puesta que combina humor, ironía, ternura y drama para explorar qué queda en pie cuando una parte fundamental de la identidad se derrumba.

Foto: prensa Estrellada Por: Laura Mastroscello

La obra que pone el foco en las mujeres invisibilizadas en la ciencia

Aunque es una ficción, Estrellada está inspirada en historias reales de mujeres cuyos aportes científicos fueron apropiados o invisibilizados por investigadores hombres durante el siglo XX.

A partir de esa problemática, Verónica Litvin incorpora preguntas que atraviesan especialmente a la realidad latinoamericana: cómo desarrollar una carrera científica en un contexto de inestabilidad económica y qué sucede cuando crecer profesionalmente pone en tensión la posibilidad de permanecer en el propio país.

Foto: prensa Estrellada

La obra propone así una reflexión que va más allá del ámbito académico. La experiencia de Marina también habla de los vínculos, las pérdidas y la necesidad de encontrar un motivo para seguir adelante.

“Más allá de los sinsabores de la historia, creo que el corazón de Estrellada gira en torno a la vocación como fuerza vital, una especie de faro al que aferrarse”, expresó Litvin.

Quiénes son Verónica Litvin y Victoria Baldomir

Verónica Litvin (CABA, 1983) es actriz, dramaturga y directora teatral. Durante más de diez años trabajó como actriz en el circuito independiente y participó en festivales nacionales e internacionales, como el Festival de Teatro de Rafaela, el Festival Internacional de Dramaturgia y el FIBA.

En 2023 estrenó Verde infinito, su primera obra como dramaturga, protagonizada por Ignacio Sánchez Mestre y Manuela Iseas. La producción tuvo dos temporadas en Casa Teatro Estudio, participó de la fiesta aniversario de la Bienal de Arte Joven y formó parte de la Fiesta de Teatro CABA 2025, organizada por el Instituto Nacional del Teatro.

Victoria Baldomir, por su parte, es actriz, directora, dramaturga, docente y gestora cultural, egresada de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

A lo largo de su trayectoria participó en producciones como 5SM y 38 SM (Shakespeare Material), en el Teatro Nacional Cervantes, bajo la dirección de Laurent Berger. También formó parte de obras como La verdad efímera, Juguete, Conurbano cotidiano e Imagen velada, de Santiago Gobernori, y Derecho de piso, por la que fue nominada a los Premios Hugo.

Además, es cocreadora e intérprete de Las Hermanas Misterio, espectáculo que recibió nominaciones a los Premios Hugo, reconocimientos de Teatro del Mundo y premios ATINA.

“Estrellada”: cuándo se presenta y dónde conseguir entradas

Fechas: 15, 22 y 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2026.

Horario: jueves a las 21.

Lugar: NüN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas: disponibles a través de Alternativa Teatral.

El proyecto cuenta con el apoyo de Proteatro y del Instituto Nacional del Teatro (INT).

Con la astronomía como metáfora y la vocación como fuerza vital, Estrellada invita a mirar el universo para volver sobre la propia historia y preguntarse dónde encontrar las coordenadas que permitan seguir adelante.