Nicolás Sánchez (27) es un joven diseñador industrial especializado en indumentaria recibido en Mar del Plata, con una carrera en ascenso en el mundo de la moda.

En 2019, ganó el premio internacional del Mallorca Design Day. Sin embargo, esta semana, su nombre resonó en los medios no por sus modernas y originales creaciones, sino por convertirse en víctima de un grave delito creativo.

El diseñador argentino, nacido en Pehuajó, denunció en sus redes sociales que una reconocida diseñadora irlandesa se apropió de sus carteras y las presentó en la Fashion Week de Irlanda como si fueran propias.

Al profundizar en el tema, Nicolás descubrió que esta personalidad, a quien prefirió no nombrar por respeto, también había exhibido modelos de sus carteras años atrás en Jimmy Choo, durante un evento en Londres.

Indignado, el diseñador expuso la situación en Instagram, su denuncia llegó a oídos de colegas y sus palabras hicieron mucho ruido.

Nicolás Sánchez, víctima del robo de sus creaciones (Foto del Instagram @nicolassanchezav )

Sánchez comparte sus diseños en la plataforma Cults y fue a través de esta misma herramienta que la diseñadora irlandesa replicó sus carteras y las difundió a nivel internacional jactándose de su autoría.

Ciudad Magazine se comunicó con Nicolás y el joven reveló si tomará medidas legales:

“Mi intención nunca fue iniciar una demanda ni llevarlo al terreno legal. En el caso de que ella me denuncie por difamación, voy a defenderme con abogados porque la situación es injusta”, le dijo el diseñador a este portal.

Y agregó, con tono diplomático: “De todos modos, considero que lo ocurrido no fue tan grave porque tengo más de 3.000 modelos cargados en la página y solo hizo uso de dos”.

EL DESCARGO DE NICOLÁS SÁNCHEZ TRAS EL ROBO DE SUS CREACIONES POR UNA DISEÑADORA IRLANDESA

“Story time de cómo una diseñadora irlandesa presentó mis carteras en el Fashion Week de Irlanda diciendo que eran sus diseños”, enunció el joven en un video que subió a su red social.

Acto seguido expuso con contundencia el delito: “Hace unos días me escribió una seguidora y me mandó una foto de mis carteras, pero me dijo que me fijara porque la diseñadora se estaba apropiando de la autoría del diseño”.

“Me puse en contacto con la diseñadora, pero como no me contestó. Entonces, contacté a personas del equipo del Fashion Week”, prosiguió Nicolás con el relato.

Serio, detalló su accionar previo a hacer público el tema: “Me encargué de descargar todas las fotos y los videos para quedarme con alguna prueba de lo que estaba pasando”.

“El equipo del Fashion Week me pidió que les explique cómo era la situación y cómo había podido replicar los diseños”, comentó.

Y lo justificó: “Yo vendo mis diseños en la plataforma Cults para uso personal, para que la gente los descargue y los pueda imprimir en sus propias impresoras 3D. Esta persona estaba diciendo que los diseños eran de su autoría y le compartí los links exactos de las carteras que ella tenía presentadas en el desfile”.

El descargo de Nicolás Sánchez, el joven diseñador cuyos diseños fueron robados por una famosa creadora irlandesa

CÓMO REACCIONÓ LA DISEÑADORA IRLANDESA ANTE LA DENUNCIA DE NICOLÁS SÁNCHEZ

“La diseñadora archivó todas sus publicaciones y puso su perfil privado”, señaló el diseñador.

Y agregó: “Después me mandó un mensaje dándome una excusa y no haciéndose cargo de la situación”.

“Nunca fue mi intención que ella tenga que borrar sus publicaciones ni poner privada su cuenta. Si me hubiera consultado, no hubiera tenido ningún tipo de problema, porque me llena de orgullo que mis diseños estén dando vueltas por el mundo”, apuntó, dando muestra de su buena fe.

En ese marco, Nicolás Sánchez reveló que el robo de su creaciones venía desde hace un tiempo: “Después me di cuenta de que las carteras no solo las había presentado en el Fashion Week, sino también en la Jimmy Choo Academy de Londres, y eso me hace muy difícil justificar la actitud de la diseñadora”.

