El miércoles 17 de septiembre de 2025, el Movistar Arena de Buenos Aires volvió a ser escenario de una fiesta cargada de emoción: Erreway, la banda nacida en 2002 a partir de la recordada ficción Rebelde Way, ofreció su sexto recital consecutivo a sala llena, confirmando que el paso del tiempo no ha hecho más que reforzar el vínculo con sus fanáticos.

Desde horas de la tarde, los alrededores del estadio porteño se poblaron de seguidores que llegaron con banderas, remeras y recuerdos de la serie juvenil que marcó a una generación.

La expectativa se traducía en un clima de reencuentro, con entradas agotadas y la promesa de un show inolvidable.

Un viaje musical al pasado

El concierto comenzó con una apertura enérgica que hizo estallar al público: sonaron clásicos como Rebelde Way, Tiempo y Memoria. Durante casi tres horas, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas repasaron el repertorio que los convirtió en un fenómeno regional a principios de los 2000.

La banda empezó su sexta presentación con Rebelde Way.

Hubo espacio también para momentos íntimos, con canciones como Dije adiós y Dos segundos, que despertaron la nostalgia y emocionaron a más de uno hasta las lágrimas. La química entre los tres integrantes se mantuvo intacta, logrando una conexión genuina con la audiencia.

Un compilado de baladas románticas.

Un cierre a pura ovación

El tramo final del recital fue una sucesión de himnos: Será porque te quiero, Resistiré y Sweet Baby sirvieron como broche de oro para una velada inolvidable. Con las luces de los celulares iluminando el estadio, Erreway se despidió en medio de una ovación que pareció no tener fin.

Sweet Baby fue el tema elegido para hacer vibrar al público y despedirse.

Más que un concierto

El sexto show de la gira “Juntos Otra Vez” consolidó lo que ya es un fenómeno imparable: la reunión de Erreway tras casi dos décadas sin presentaciones masivas. No fue solo un recital, sino un viaje colectivo a la adolescencia, un reencuentro con canciones que marcaron una época y un testimonio de que la memoria afectiva también puede llenar estadios.

Todavía queda más...

La rebeldía no tiene freno: además del esperado show en Buenos Aires, Erreway cerrará sus presentaciones en el Movistar Arena los días 23, 24 y 29 de septiembre próximos, con muchas sorpresas e invitados especiales. Aún quedan localidades disponibles para la última fecha.