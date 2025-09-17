En la quinta de sus fechas en el Movistar Arena, ErreWay ofreció un show lleno de emoción y nostalgia.

La gran sorpresa llegó con la participación especial de Fernán Mirás, Martín Seefeld, Boy Olmi y Catherine Fulop, integrantes del histórico elenco de Rebelde Way, quienes se reencontraron en el escenario junto a Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo, desatando un mar de recuerdos entre el público.

El esperado reencuentro volvió a emocionar a miles de fanáticos, que cantaron y lloraron con los himnos que marcaron a toda una generación.

Con ocho funciones ya agotadas, todavía es posible conseguir entradas a través del sitio oficial del Movistar, con todos los medios de pago.

Cómo está Catherine Fulop tras la fuerte caída que sufrió en el escenario de ErreWay

El 16 de septiembre,Catherine Fulop sufrió una terrible caídadel escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.

La actriz había sido invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena. Al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.

“¡Guarda!”, le gritó Camila a Cathy, anticipándose al golpazo que paralizó a todo el Movistar.

En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

Catherine Fulop se cayó del escenario en el show de ErreWay: así reaccionó el público

