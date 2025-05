El fenómeno de las redes sociales hizo que Luigi (16), Anthony (14) y Dominick Aguilar (9) pasen de jugar cantar y bailar en su casa de México, a convertirse en un grupo viral entre los más jóvenes, y antes de su mega recital en Buenos Aires hablaron con Ciudad.

Los integrantes de Picus, que tienen casi 2 millones de seguidores en Instagram ¡y 10 millones en Tiktok!, se presentarán este viernes 23 de mayo a las 20 en el Movistar Arena, luego de haber agotado las entradas en octubre.

Niños prodigio, habían comenzado haciendo videos con el youtuber Fede Vigevani, conformaron la La Vecibanda, hasta que finalmente se definieron como Picus.

Los hermanos Picus hablaron con Ciudad. (Foto: Prensa Picus)

-¿Qué canción de las que cantan les gusta más y por qué?

TONY: FBI, Porque siempre que la escucho me da mucha energía, y alegría también

LUIGI: Personalmente me gusta mucho Jordan Fly, porque habla de la familia.

PICU: Morro Dolido, porque es mi canción favorita.

El helado que se le cayó a Piculincito en el videclip de Ahorita. (Foto: Captura de Youtube)

-En el videoclip Ahorita a Piculincito se le cae un helado. ¿Lo ensayaron e hicieron varias tomas?

LUIGI: Es que Picu se compró un helado y se le cayó, entonces se nos hizo gracioso para el video.

TONY: Picu se le cayó el helado y tuvimos que ir a comprar otro, entonces cómo nos dio risa lo ocupamos para el video.

PICU: Se manchó mi helado, y me dio mucha risa y a los demás también y entonces lo usamos para el videoclip.

Picus en Buenos Aires, en octubre de 2024. (Foto: @picus.oficial)

-¿Qué fue lo que más les gustó de Buenos Aires?

LUIGI: La comida es súper rica, tenía muchas ganas y emoción de conocer a los fans, por que ¡el público de Argentina fue el primero en apoyarnos con todos nuestros proyectos!

“¡El público de Argentina fue el primero en apoyarnos con todos nuestros proyectos!" Luigi.

TONY: Cómo nos recibió la gente. ¡Y el Obelisco me encantó!

PICU: Los alfajores, la milanesa y el Obelisco.

Así fue el show de Picus en Plaza Housey, en octubre de 2024

-¿A quién le dedicaron la canción “Tan Bonita”?

LUIGI: Ya que fue nuestra primera canción, Tan Bonita no se la dedicamos a una persona en específico fue más para todas las niñas bonitas, como nuestras fans.

TONY: A todo nuestro fandom ya que era nuestra primera canción.

PICU: ¡A todas nuestras fans! Les gusta mucho aparte.

Los hermanos Picus hablaron con Ciudad. (Foto: Prensa Picus)

-¿Los reconocen en México cuando salen a la calle? ¿Se tienen que “disfrazar” para que no los molesten con los pedidos de fotos?

LUIGI: No. Nosotros salimos normal, si nos reconocen, pero a nosotros no nos parece molesto. Al contrario, nos da mucha felicidad que exista gente tan linda que nos apoya y les da felicidad o emoción vernos por qué gracias a toda esa gente, estemos donde estemos.

TONY: Si nos reconocen, Normalmente nos piden fotos, saludos hasta que lleguen abrazarnos, a mi en lo personal me encanta que lo hagan, tan solo el saber que si somos importantes para la gente. Nos llena de felicidad.

PICU: Si nos reconocen. Siempre nos tomamos fotos con ellos por que gracias a ellos tenemos todo.

Picus en Buenos Aires, en octubre de 2024. (Foto: @picus.oficial)

-¿Qué gustos se dan con el dinero que ganan?

LUIGI: Personalmente me gusta mucho la ropa. También ropa para conciertos; pasar tiempo con la familia; ir a comer; me gusta mucho el gym; entonces comprarme cosas para eso me encanta.

TONY: Me gusta mucho comprar ropa, zapatillas e ir de vacaciones con la familia o alguna salida con la familia también.

PICU: Videojuegos; Peluches que me encantan; juguetes que me gusten, a veces compro cosas de los juegos en línea que tengo como, skins o monedas para comprar algo en los juegos.

Los hermanos Picus hablaron con Ciudad. (Foto: Prensa Picus)

-¿Les cuesta mantenerse enfocados en los estudios?

LUIGI: A veces es un poco complicado, por qué no podemos asistir al 100% pero la verdad es que nos adaptamos muy bien. Somos muy disciplinados y también tenemos todo el apoyo de parte de nuestra escuela.

TONY: No, la verdad es que le tengo mucho gusto a la escuela.

PICU: No, casi no me dejan tareas pendientes por hacer.

Los hermanos Picus hablaron con Ciudad. (Foto: Prensa Picus)

-¿Cuál es el mayor sueño a cumplir como banda musical?

LUIGI: Mi mayor sueño es hacer un concierto de nosotros en el estadio Santiago Bernabéu (del Real Madrid) y que agotemos las entradas.

TONY: Llenar un estadio.

PICU: Hacer un estadio y que sea sold out.

Colaboración: Martina Gómez Cordero (8 años).