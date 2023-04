Zaira Nara, a corazón abierto sobre su presente sentimental y una llamativa reacción al nombre de Facundo Pieres

Ciudad en una breve entrevista a las puertas de un evento de belleza en el barrio porteño de Puerto Madero. Zaira Nara atraviesa un gran momento , tanto en lo personal como lo laboral. Así se lo hizo saber aen una breve entrevista a las puertas de un evento de belleza en el barrio porteño de Puerto Madero.

Bellísima como siempre y, mientras desfilaba por los edificios al lado del Río de la Plata, la modelo, conductora y hermana de Wanda Nara, lució un elegante outfit en blanco y plateado, que combinó con una cartera "pocket", también plateada.

Zaira asistió al evento de Lóreal Paris y se detuvo a hablar con la prensa sobre diversas cuestiones de su vida.

ZAIRA NARA HABLÓ DEL DURO MOMENTO DE SU SEPARACIÓN CON JAKOB VON PLESSEN Y SU PRESENTE

- Ya que estamos en un evento de belleza, ¿tenés alguna rutina para cuidar tu piel?

Zaira - Soy muy de la rutina de skincare, todas las noches limpio mi cara con jabón de tocador. Hidrato mucho mi cara. Todo el tiempo estoy poniéndome serums, hidratación, contorno de ojos. A la mañana repito todo.

La clave, para mí, sobre todo para las mujeres que nos maquillamos mucho, es sacarse el maquillaje a la noche. Nada de "estoy cansada", me lo saco mañana, eso es malísimo, la piel tiene que respirar.

- Bueno, no voy a preguntarte sobre Facundo, pero quería saber cómo estás vos, viviendo tu soltería.

Zaira -​ Bien, muy tranquila, en un momento de muchos cambios. El año pasado fue como un momento muy distinto en mi vida. O sea, venía de una forma y la verdad que pegar un volantazo así en la vida conlleva un montón de cosas. Pero bien, muy bien, adaptándome. Nada, muy bien.

Más sobre este tema A puro glamour: Zaira Nara, Oriana Sabatini y Justina Bustos brillaron con sus looks en un evento

- Con muchos proyectos laborales...

Zaira -​ Trabajando muchísimo, la verdad que sí. El año pasado y este la verdad que fueron los dos años más importantes de mi carrera

- ¿Te gustaría co-conducir Masterchef con Wanda, por ejemplo?

Zaira - Creo que no lo necesita. Está muy bien ella y los tres chefs que la acompañan, no hace falta nadie más ahí.

- ¿Podés mostrarnos la mini carterita que trajiste? Porque es divina...

Zaira -​ Ahora son tendencia las carteritas que no te entran nada, las pocket... es casi un accesorio como si fuera una alhaja o un collar.

-¿Si tuvieras que guardar algo muy preciado para vos ahí, qué guardarías?

Zaira -​ Y... las llaves de mi casa porque si no entro me muero, que me están esperando los nenes