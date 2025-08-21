Lee tu horóscopo diario del 21 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : El Sol en Virgo impulsa el trabajo y lo vuelve más concreto y seguro. Los proyectos se analizan y se realizan. Venís sembrando mucho trabajo y la cosecha es favorable. Este es el momento de ver resultados claros y valorar cada paso que diste para llegar aquí.

Tauro : En el trabajo mejoras los resultados porque la actitud positiva del Sol en Virgo te acompaña para analizar y ordenarte. Justicia a favor en el trabajo y cobras deudas pendientes. Tu constancia y paciencia serán recompensadas con estabilidad y reconocimiento.

Géminis : La entrada del Sol en Virgo te lleva a mirar tu interior y analizarte mejor. Es tiempo de buscar un retiro espiritual que equilibre tu ser. Un momento perfecto para desconectar de lo superficial y reconectar con lo esencial.

Cáncer : El Sol en Virgo te da energía en cualquier lugar y te ayuda a mejorar. Sensibilidad para captar las mejores oportunidades laborales y predisposición hacia los demás. Por todo lo que das recibes un gran apoyo. Las relaciones que hoy fortalezcas te abrirán caminos importantes mañana.

Leo : El Sol pasando a Virgo te acompaña en el desarrollo laboral y mantiene tu buena energía. Los planes de trabajo se celebran y se producen con éxito. Tu liderazgo se combina con una visión práctica que asegura resultados sólidos.

Virgo : Serás elegido para cambiar lo que haya que cambiar; el Sol en tu signo te da la posibilidad de brillar más. Las oportunidades se abren y son para aprovechar. Este ciclo marca un renacer personal y profesional que no debes desaprovechar.

Libra : Con el Sol en Virgo te animas a planificar un viaje con tu pareja y se activan planes laborales. Nuevos proyectos en equipo te estimulan a seguir con fuerza. El equilibrio entre lo personal y lo laboral será clave para avanzar.

Escorpio : El Sol en Virgo es uno de los mejores momentos del año; este signo te comprende y apoya. Puedes dominar cualquier problema, especialmente de salud. Tu intensidad se canaliza en acciones concretas que generan bienestar.

Sagitario : Lo más importante es el trabajo y con el Sol en Virgo lo logras. Te estructurarás y organizarás. Estás a la mitad de tu éxito, sigue haciendo lo correcto. Tu disciplina será la llave para alcanzar la meta que te propusiste.

Capricornio : Encuentras el lugar que te corresponde y es tiempo de sembrar para nuevos proyectos con el Sol en Virgo. Te sientas en el trono del éxito merecido. La firmeza y la visión a largo plazo te aseguran un crecimiento sostenido.

Acuario : Te apoyas en los demás para mantener una buena energía. Surgen nuevos proyectos laborales con el Sol en Virgo. Puedes pensar en un futuro mejor reconstruyendo. Tu capacidad de colaborar y adaptarte será fundamental para el avance.