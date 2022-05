Yanina Latorre defendió a Jey Mammon de las críticas de Marina Calabró: "Malísima"

Jey Mammon debutó con Jesica Cirio en La Peña de Morfi (Telefe), Marina Calabró lo criticó con todo por su performance y Yanina Latorre lo defendió con fuerza.

"Lo hizo bien pero no vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lúcido y lo vi poquito... Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué. La presencia de Jesica fue mucho más importante, en términos cuantitativos, que la de él", dijo Marina en Lanata Sin Filtro.

Al escuchar las fuertes declaraciones de Calabró sobre Jey, que se incorporó al programa que conducía Gerardo Rozín, Yanina la fulminó en LAM (eltrece).

“¡Marina lo mató! ¡Malísima Marina! ¡Me afectó cuando lo escuché! Me pareció mal lo que hizo", sentenció la "angelita", contundente.

YANINA LATORRE DEFENDIÓ A JEY MAMMON

Acto seguido, Yanina aclaró que Jey es "groso" conduciendo.

"Es que dijo que estuvo fatal y le gusta Jesica Cirio conduciendo sola, básicamente. ¡Déjenlo! ¡Es el primer programa! Yo la quiero mucho a Jesica, pero Jey es grosso conduciendo! ¡Lo estoy defendiendo!”, cerró Yanina, en apoyo a Jey.

¡Clarito!