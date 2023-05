Tras el escándalo, Laurita Fernández y José María Listorti le respondieron a Susana Roccasalvo

Este sábado, Susana Roccasalvo perdió los estribos como no lo hacía hace tiempo cuando se le “cayó” una entrevista doble que tenía en Implacables con Laurita Fernández y José María Listorti, protagonistas de Matilda, el musical.

Tanto en su editorial del sábado como en la del domingo, la conductora explotó sobre una situación interna de la producción del evento, los acusó de ser “gente maleducada” y sentenció: “Se terminó Matilda en este programa”, donde siempre difunden espectáculos teatrales.

En LAM, José María Listorti se solidarizó con Roccasalvo. “Estuve de ese lado y sé lo que significa. Más de una vez nos han clavado y nos hemos enojado porque es lógico”, dijo, en referencia a sus años de conductor de Este es el show.

“Entiendo perfectamente lo que le pasó y no me puedo hacer el bol… porque estuve de ese lado y es horrible”, dijo Listorti, que aseguró que “no fue a propósito como ella cree” y que la obra está en una “etapa complicada” dado que ensayan incansablemente para debutar el jueves.

QUÉ LE DIJERON LAURITA FERNÁNDEZ Y JOSÉ MARÍA LISTORTI A SUSANA ROCCASALVO

El actor, que encarna al papá de Matilda en la obra, explicó que los ensayos son por partida triple, dado que hay tres elencos de niños rotativos. “Lamentablemente no teníamos un bache de 15 o 20 minutos para hacer un móvil y no pudimos hacerlo”, se disculpó.

“Automáticamente le dije a Laurita ‘Roccasalvo se va a enojar’ porque la conozco. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas al aire”, explicó José María, que estaba enterado de la furia de la conductora al aire por las redes sociales al momento del salir del teatro.

"Primero me dice que la cosa no es conmigo ni con Laurita sino con la producción y después me dice ‘y quiero decirte que te escucho todos los días en la radio’” G-plus

“A las 20.25 le mandé un mensaje para pedirle disculpas y me contestó. Fue muy gracioso porque primero me dice que la cosa no es conmigo ni con Laurita sino con la producción y después me dice ‘y quiero decirte que te escucho todos los días en la radio’”, reveló.

“No hablamos con Laurita y le mandó un mensaje más tarde, cuando llegó a la casa. No nos pusimos de acuerdo, pero los dos le mandamos un mensaje porque realmente nos sentíamos mal”, cerró el humorista.