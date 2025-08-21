¿Querés sorprender con un snack cargado de sabor sin complicarte? Este chipá caprese lo tiene todo: la textura clásica del chipá se potencia con tomates secos, albahaca fresca y un chorro leve de aceite de oliva.
Se arman en un instante y, en solo diez minutos de horneado, lográs bocaditos crocantes por fuera y tiernos por dentro, con ese aroma herbáceo que automáticamente enamora. Versátiles, son perfectos para acompañar con el mate o disfrutar en una picada.
Ingredientes para chipá caprese
- 500 g de harina de mandioca.
- 2 huevos pequeños.
- 120 g de manteca pomada.
- 250 g de queso fontina.
- 150 g de queso rallado.
- 100 cc de leche.
- Una cdta de polvo de hornear.
- Albahaca en chiffonade.
- Tomates secos.
Procedimiento
- Picar el queso fontina en pequeños pedacitos, y rallar el parmesano. Reservar ambos en un bowl.
- Hidratar los tomates secos, cubriéndolos con caldo caliente durante 15 minutos; picarlos.
- En otro bowl, agregar harina y manteca pomada, y tratar de romper con la yema de los dedos.
- Agregar los quesos, los tomates secos picados y la albahaca fresca en chiffonade.
- Incorporar los líquidos: los huevos batidos y la leche. Salpimentar y agregar una cda de polvo para hornear.
- Incorporar bien todos los ingredientes sin amasar. Mezclar con espátula o cuchara de madera.
- Una vez homogénea, envolver con film y reservar en la heladera durante 30 minutos.
- En una placa, formar unas bolitas con la masa del tamaño de una nuez y llevar a horno precalentado a 230° durante 10 minutos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/