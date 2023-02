Tenso momento de Fede Barón con Flor Ventura al escuchar que Del Potro le escribió cuando salía con Jimena: "Me parece desubicado"

Lo que comenzó como una charla distendida entre los participantes de El Hotel de los Famosos 2 terminó con un tenso momento entre Flor ventura y Fede Barón al revelar que Juan Martín del Potro le escribió cuando salía con su hermana, Jimena.

La conversación arrancó cuando Sebastián Cobelli quiso saber qué famoso escribió a alguno del grupo por WhatsApp “cargosamente”. A lo que Flor lanzó un fuerte comentario que no pasó desapercibido para el hermano de la cantante.

Así fue el ida y vuelta de Flor Ventura y Fede Barón en el reality de eltrece:

Flor: -Digo las iniciales… JD. Es deportista.

Barón: -Juan (Martín) del Potro.

F: -Sí, ya se supo. Con tu hermana hubo un asunto…

B: -¿Qué asunto?

F: -Fue el único como “semi problema” que me rozó en algún momento y fue muy feo. Se sintió muy horrible.

B: ¿Y por qué lo contás adelante mío?

F: -Porque fue lo único que ya se sabe. Además, yo a tu hermana le escribí

B: -Pero mi hermana te rompe el cu…, olvídate.

F: -¿En qué?

B: -¡En todo!

F: -Pero yo igual no competí con tu hermana. Yo le escribí por Inbox diciéndole que no era mi intención que salga nada en ningún lado y que no iba a seguir diciendo nada. No sé si lo leyó o no.

B: -(Hablándole a cámara a solas) mi hermana está con el tipo que quiere. Me parece muy desubicado lo que hizo, no da que se meta con alguien de mi familia. Obviamente que me iba a enojar y le iba a contestar, no sé por qué no pensó en eso.

EL SUSTO DE PAMPITA AL VER LA CAÍDA DE SEBASTIÁN COBELLI EN EL DESAFÍO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Con el objetivo de dejar el cuerpo en el desafío que le tocó enfrentar con Flor Moyano para seguir en El Hotel de los Famosos 2, Sebastián Cobelli pasó un mal momento al tirarse por un tobogán de agua.

“¡Ay, por Dios!”, gritó Carolina “Pampita” Ardohain, asustada con la caída del exfutbolista, quien intentaba hacer la prueba con su partenaire en el menor tiempo posible. Y Chino Leunis agregó: “¡Casi se mata!”.

Afortunadamente, el esposo de Fernanda Vives –con quien tiene a sus hijos Brisa y Rocco- no sufrió ninguna lesión y hasta logró quedar primero con Florencia en este juego: “Casi me caigo de boca. ¡Me agarró un miedo!”, se sinceró.