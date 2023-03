Tenso cara a cara de Damián Ávila con Enzo Aguilar en El Hotel de los Famosos 2: "Lo que me dijiste es una falta de respeto"

Luego de que Flor Moyano perdiera en el duelo de El Hotel de los Famosos 2, los participantes nominaron a alguno de sus compañeros para que la acompañe en la H y se conozca al nuevo eliminado. Pero en medio de la cara a cara, Damián Ávila y Enzo Aguilar mantuvieron un fuerte cruce en el que se lanzaron fuertes frases.

Así fue el tenso ida y vuelta de Damián con Enzo en el programa de eltrece:

Damián: -Como digo siempre, hay tres grupos. Hay un grupo que tiene más gente y estaba entre dos personas. A una no la voy a votar porque es mi amiga, y hay otra persona con la que me estoy empezando a llevar bien, pero considero que con Flor sería una buena H, así que mi voto es para Enzo.

Enzo: -Es el mismo voto de la misma persona de la semana pasada. O sea, el primer voto que recibí en todo el reality, y me parece que es hacer un poco lo mismo de lo que él se queja, quizás que ‘el bloque’ hace contra Fernando Carrillo. Entonces, si vos tomaste una decisión de ir a un grupo, no hay que ser cobarde y no empezar ahora a decir ‘sean inteligentes con los votos’. Vos decidís qué cartas jugar, báncatela hasta el final, sé hombrecito y jugá. Si no, sos un cobarde que no sabe jugar bien.

D: -Me parece que estás equivocado. El punto de vista que yo tengo no es una queja, es lo que pienso.

E: -Bueno, el que yo acabo de decir es mi punto de vista.

D: -Está bien, pero yo no te falto el respeto ni te digo que sos más o menos hombrecito.

E: -Yo no te dije a vos eso.

D: -¿A quién se lo dijiste? ¿De quién estabas hablando recién?

E: -No, es un punto de vista.

D: -Está bien, pero sin faltarme el respeto.

E: -No te falté el respeto.

D: -Decirme que soy más o menos hombrecito, me parece que es faltarme el respeto.

E: -Te pido disculpas.

D: -Perfecto.

¡Qué momento!

YASMÍN CORTI Y FLOR MOYANO, FILOSAS CON DELFINA GEREZ BOSCO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de varios cruces, estrategias y nervios por llegar lo más lejos posible en El Hotel de los Famosos 2, Yasmín Corti y Flor Moyano hablaron profundamente de cómo la ven a Delfina Gerez Bosco en el juego y fueron letales con su comentario.

“Hay que desestabilizar a la pareja”, comenzó diciendo Flor, en referencia a Delfina y Martín Coggi, quienes empezaron una historia de amor dentro del programa que conducen Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis por eltrece.

Tras escucharla, Yasmín tomó la palabra y se sinceró frente a algunos de los concursantes: “Yo siento como que me bardea simpáticamente en la cara. Tiene un humor ‘barderito’”, lanzó. Y Moyano cerró, picante: “Sí, yo también siento eso. Cuando hablo, o digo algo, o me equivoco, habla como cargándome. Te carga todo el tiempo. Delfi no tiene cabeza para jugar”.

¡Tremendo!