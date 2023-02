La tenebrosa broma de Camila de Gran Hermano y el fuerte susto de Julieta Poggio: "No hagas cosas de miedo"

Camila Lattanzio les jugó una tenebrosa broma a sus compañeras en Gran Hermano y Julieta Poggio fue la que más se asustó. A tal punto que buscó refugio en Romina Uhrig y pidió dormir con la luz encendida.

Con la habitación totalmente oscura, Camila se sentó en el piso, frente a la cama de Julieta y comenzó a mecerse en silencio. Luego se puso a rezar.

Su desconcertante actitud, atemorizó a Poggio: "Cami, no hagas más cosas de miedo".

Al no tener respuesta y ver que su compañera seguía simulando estar poseída, Julieta continuó: "Cami, ¿vos querés que te contraten en una película de miedo?".

Acto seguido, Romina intervino: "Basta, Camila. De verdad, posta". Y Poggio agregó: "Dale, Cami, vamos a dormir. Te voy a tener miedo a vos".

Tentada, Camila le puso fin a la broma: "Sería re turbio que estuviera alguien ahí, rezando". Sin embargo, la modelo continuó atemorizada.

"Ahora me imagino a alguien arrodillado ahí. Romi, me quedó acá (en la cabeza) la imagen. Vamos a dormir con la luz prendida". G-plus

"Ay, Cami, me imagino a alguien ahí, ahora. Sos una hija de puta. Me imagino a alguien arrodillado ahí. Romi, me quedó acá (en la cabeza) la imagen. Ahora (a dormir) con la luz prendida", concluyó Julieta, aliviada al saber que todo fue parte de una tenebrosa humorada.

LA FUERTE EMOCIÓN DE JULIETA POGGIO TRAS QUEDARSE EN GRAN HERMANO

El domingo 5 de febrero, Gran Hermano 2022 ingresó en la recta final del juego y Julieta Poggio no contuvo la emoción tras no ser eliminada del reality. La modelo quedó mano a mano con Ariel Ansaldo y logró quedarse en el programa con un ajustado porcentaje.

"Gracias. Gracias. Gracias", dijo Julieta, luego de ser salvada por la gente, con la voz quebrada. Luego, Poggio dejó fluir sus lágrimas al fundirse en un abrazo con Romina Uhrig y Daniela Celis.