Las milanesas de berenjena con brócoli gratinado son una joya de la cocina vegetariana. La berenjena, rebozada con una mezcla de pan rallado, orégano y ají molido, queda crocante y dorada, mientras que el brócoli con salsa blanca y queso parmesano aporta un contraste irresistible.

Es una propuesta ideal para una comida reconfortante en la que lo sabroso y lo saludable se fusionan en un solo plato. Además, se prepara con facilidad: se combina el rebozado clásico con verduras frescas y se hornea hasta lograr el gratinado perfecto.

Ingredientes para milanesa de berenjena con brócoli gratinado

Una berenjena.

Sal, a gusto.

Un brócoli.

Queso parmesano en hebras.

Pan rallado, c/n.

Orégano.

Ají molido.

3 huevos.

250 g de harina.

Para la salsa bechamel

50 g de manteca.

50 g de harina.

600 cc de leche.

Sal, a gusto.

Nuez moscada.

Procedimiento

Cortar la berenjena en láminas de aproximadamente poco menos de un cm. Salar. Cortar el brócoli y cocinar en agua hirviendo, tapado, durante unos 10 minutos. Reservar en una fuente. Para la bechamel, mezclar la harina con la manteca en una ollita o sartén y agregarle la leche. Añadir la nuez moscada, terminar de unificar para que no haya grumos y esparcir sobre el brócoli. Espolvorear que parmesano en hebras y llevar esa fuente a horno fuerte a gratinar. Para las milanesas, preparar el rebozado mezclando el pan rallado, la sal, el orégano y el ají molido. Batir los huevos en un bowl. Secar la berenjena con un paño de papel, pasarlas por harina, luego por el huevo y finalmente por la mezcla de pan rallado. Freír en aceite bien caliente. Servir las milanesas con el brócoli gratinado.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/