Sofía Jujuy Jiménez, indignada tras sufrir el robo de su celular: "Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima"

En una semana en la que no le están saliendo muy bien las cosas en el plano profesional de La Academia de ShowMatch, Sofía “Jujuy” Jiménez sumó un nuevo revés cuando delincuentes le arrebataron su teléfono celular en la vía pública. La modelo avisó a través de su cuenta de Instagram lo que le había ocurrido mientras hacía la denuncia con su mamá en una comisaría.

"Estoy indignada, estoy acá en la comisaría con mi mamá, desde el celular de ella. La policía, tomándole los datos. Me acaban de robar el celular", dijo le modelo, visiblemente afectada, y mostró el recinto. “No tengo mi chip, bloquee el celu. Me lo sacaron de la mano, se me tiraron encima, hijos de mil p…. Tengo una bronca, una impotencia", dijo, con gesto de impotencia.

“Voy a estar incomunicada así que escríbanme a Instagram que desde el celular de mi mamá o desde un back up voy a poder responder”, agregó Jujuy. Esta semana la modelo quedó en el ojo de la tormenta en La Academia cuando se puso en duda una lesión en las costillas que le impide hacer el pole dance, ya que fue fotografiada trepándose al caño en el estudio pese a su dolencia.