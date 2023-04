Sofía Aldrey reapareció en público tras su ruptura con Fede Bal y lució un impecable look: “Difícil que otro me maquille”

​El 2023 empezó de una manera un tanto convulsionada para Sofía Aldrey. En febrero, la maquilladora -que siempre prefirió el bajo perfil- se vio envuelta en un escándalo mediático tras separarse de Fede Bal después de tres años de noviazgo.

Con el paso de los meses y ese capítulo de su vida “cerrado” –tal como sentenció en nota con Socios del Espectáculo-, Sofía volvió al ruedo y asistió a lanzamiento de la nueva línea de cremas de Aveno. En el evento que tuvo lugar en Palermo, también estuvieron presentes Barbie Vélez, Pampita y Cande Ruggeri, entre otras personalidades.

SOFÍA ALDREY DIO CÁTEDRA DE MAQUILLAJE Y CUIDAO DE LA PIEL

Durante la noche, Aldrey conversó con Ciudad sobre su rutina beauty, su trabajo como maquilladora y sus gustos a la hora de lookearse.

-Bienvenida al evento de Aveno. Mostranos por favor tu look que estás hermosa, impecable…

-Estoy vestida con colores neutros, claros, beige, blanco, así que acompañando a Aveno siempre.

-¿Cómo es tu rutina beauty, ya que estamos en el lanzamiento de una nueva línea de cremas faciales?

-Me gusta mucho la doble limpieza que es primero con aceite y después con algún gel. Uso el aceite antes para sacar bien el make-up y después, siempre mucha hidratación.

-En esta oportunidad, ¿te maquillaste vos?

-Sí, me maquillé yo. Siempre me maquillo yo. Es muy difícil dejar que otro me maquille.

-Claro, porque siendo maquilladora, sabés todos los detalles…

-¡Sí! Ya me lo hago en un segundo, ya sé lo que me gusta. Es como que me cuesta dejar que otro me maquille. Me encantaría alguna vez poder sentarme y disfrutar del momento como lo hago con mis clientas, pero no, no me sale la verdad.

-¿Seguís las tendencias de la moda o sos más de respetar tu estilo personal?

-No, creo que respeto más mi estilo propio. Por ahí, sigo más las tendencias de make-up, pero también trato de ser fiel a lo que cada clienta quiere, y respetar más su tendencia, su look y qué es lo que le gusta.

-Respecto a vos, ¿te gusta maquillarte como en este caso, elegante pero sobria, o te gusta jugártela más?

-Sí, me gusta bastante tranqui con, por ahí, una boca. Pero como estoy todo el día maquillando, cuando me toca a mí, quiero hacerme algo rápido porque me quiero ir.

-¿Tenés alguna persona que te gustó mucho maquillar, a lo largo de tu carrera?

-Me encantan mucho las novias porque es un día muy especial para ellas y, acompañarlas en ese día, sobre todo si son amigas, es muy especial para mí también. Igualmente, cada clienta tiene lo suyo… La he maquillado a Pampita también, que es un amor. Me encanta, tiene una piel divina.