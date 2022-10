“Ser mamá es todo”: el mensaje de Carmen Barbieri, Débora D’Amato, Mónica Ayos, Jimena Cyrulnik y Cora Debarbieri

​​¿Qué es ser mamá? Una pregunta que parece tener una respuesta muy sencilla y de rápida elaboración pero que, en la vorágine del día a día, nunca nos detenemos a pensarla. Quizás sea más complicada de responder de lo que imaginamos. Es que no hay una definición única para este rol, cuyo desempeño requiere tanta responsabilidad, compromiso y dedicación.

En el Día de la Madre, Ciudad le preguntó a Carmen Barbieri, Débora D’Amato, Mónica Ayos, Jimena Cyrulnik y a Cora Debarbieri qué es para ellas ser mamá.

CARMEN BARBIERI, UNA MAMÁ LEONA

Carmen Barbieri, mamá de Federico Bal (33), afirmó que ser mamá es lo mejor que le pasó en la vida. “Lo bueno era que no lo programé, no lo estaba esperando. ¡Me quedé embarazada! Y dije: ‘¿Ahora qué hago?’ Y mi pareja en ese momento, el papá de mi hijo, Santiago Bal, me dijo que iba a cambiar mi vida, que es un compromiso de por vida. Y era verdad, pero lo más lindo que me pasó en la vida fue quedar embarazada”, recordó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Sigo siendo aquella mamá que cuidaba de su bebé… ¡esa hincha soy yo!”, remarcó respecto a su sentimiento para con Fede. Luego contó sobre la relación que mantienen actualmente: “Trato de no llamarlo, me agarro las manos a cada rato para no hacerlo. Trato que los audios de Whatsapp no sean tan largos. Trato de no ser tan pesada y tocar timbre porque ya tiene su mujer, pero es mi hijo… ¡Yo voy a seguir siendo pesada!”.

DÉBORA D’AMATO, UNA MAMÁ REVOLUCIONARIA

“Ser mamá revolucionó absolutamente mi vida en todos los aspectos”, empezó reconociendo Débora D’Amato. “Hubo un momento en el que pensé que no se iba a dar. No lo viví como una frustración, pero cuando lo logré gracias a los doctores y a la ciencia, me di cuenta qué maravilloso es poder decidirlo porque, decidiéndolo y todo, es muy difícil. Hay una letra chica que nadie nos cuenta en el día a día”, remarcó la periodista de espectáculos que ya es mamá de Lola (3) y que está embarazada de su segunda hija, Charo.

Sobre su aprendizaje como madre, destacó: “También entendí que uno hace lo que puede, no lo que quiere, y está bueno plantearlo de esa manera. Además, la maternidad me enseñó que los de afuera son de palo. Uno tiene que tomar decisiones, aunque uno también escuche y aprenda. Pero las decisiones son de la familia, de estas familias nuevas y maravillosas que existen”.

Respecto al tipo de familia monoparental que ella eligió formar, Débora expresó emocionada: “Yo formo parte de esa nueva camada de familias y creo que fue lo mejor que me pasó en la vida: una revolución hermosa que no la cambiaría por nada en el mundo”.

MÓNICA AYOS, UNA MAMÁ TRAS LOS PASOS DE SUS HIJOS

Por su parte, Mónica Ayos también definió este rol tan importante: “Ser mamá: amor incondicional. Eso fue lo que Federico y Victoria me trajeron, y me hicieron experimentar ese amor que yo no sabía que existía de una manera intensa, profunda, visceral, hermosa”.

La actriz argentina, que actualmente vive en Miami y que es mamá de Federico (30) y Victoria (18), reconoció: “Siempre me esforcé muchísimo por estar a la altura de las circunstancias y poder darles todo lo que ellos me estaban ofreciendo. Fue un regalo de la vida hermoso y la verdad creo que es de lo mejor que me salió porque siento que, a pesar de mis errores, soy una tipa que está y les voy a pisar los talones siempre. Voy a estar siempre un pasito atrás por si necesitan algo, por si hay que atravesar situaciones difíciles, para acompañarlos, alegrarme con sus éxitos, llorar sus tristezas, para agarrarles la mano si me necesitan, para no meterme cuando no, pero siempre cerca de ellos”.

JIMENA CYRULNIK, UNA MAMÁ QUE SE ENTREGÓ POR COMPLETO

Jimena Cyrulnik es mamá de Calder (13) y Tyron (8) y reveló lo que es para ella ser mamá: “Para mí, significa entrega total, renunciar a una misma dependiendo de la etapa del bebé, niño o adolescente. Cuando son muy chiquitos, renunciás totalmente a tu persona porque sos solamente un alimento. Cuando empiezan a crecer, podés darte cada vez más importancia y recuperar tu vida”, explicó.

CORA DEBARBIERI, UNA MAMÁ EN PROCESO DE DESCUBRIMIENTO

Mientras transita la dulce espera de su primer hijo, Cora Debarbieri confesó que descubrirá lo que es ser madre cuando nazca su bebé. “En ese camino tan maravilloso de formar una familia, lo iré descubriendo con ese bebito tan deseado, día a día. Lo conoceré y él me conocerá a mí”.

Sobre el proceso del embarazo, la periodista expresó emocionada: “Es algo maravilloso. El ver la evolución de las ecografías, el crecimiento de la panza, sentir algunos movimientos es algo único e irrepetible. Me parece que ser mamá, por más que te puedan aconsejar y decir un montón de cosas, es algo único y que tiene que ver con cada una de nosotras”, concluyó.