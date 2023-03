Rocío Marengo y Damián Ávila fueron interrumpidos mientras estaban a los besos en El Hotel de los Famosos 2

Rocío Marengo y Damián Ávila ya no se esconden. Después de dejar en claro la gran química que existe entre los dos, los participantes de El Hotel de los Famosos 2 decidieron darle rienda suelta a sus sentimientos. Sin embargo, en medio de un momento a puro mimo, los jóvenes fueron interrumpidos.

Ocurre que, ante la llegada de Chino Leunis al hotel, Emiliano Rella fue a buscar al modelo y la actriz al cuarto, donde estaban bajo las sábanas de una cama muy juntitos: “La verdad era un momento muy lindo en el que estábamos dando besos, tapados, y se escucha un ruido”, contó Damián.

Fue entonces que se vio a Emiliano entrando en cuarto: “Chicos, está el Chino y todos esperándolos. Literal”, dijo. Y Rocío agregó, algo incómoda por la situación: “¿Pero vos sos un padre o un gerente?”.

Más sobre este tema El insólito halago de Rocío Marengo a Axel Neri en El Hotel de los Famosos 2

Después de aquel momento, los concursantes llegaron al living donde estaba el conductor y todos sos compañeros esperándolos y Damián sorteó la escena con un comentario pícaro: “A Rocío le bajó la presión y la estaba ayudando”.

Más sobre este tema El llanto de Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2: "Son todos unos cínicos, se hacen los buenitos y me da bronca"

ROCÍO MARENGO ENCARÓ A DAMIÁN ÁVILA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que Rocío Marengo y Damián Ávila dejaran al descubierto la gran química que tienen desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, la relación entre los participantes comienza a avanzar con el correr de los días.

Así quedó al descubierto después de que Rocío encarara a Damián a solas: “¿A mí me hacés un juego como que te gusto? Decime la verdad. Yo no soy tu amiga y no quiero ser tu amiga, dale. ¿Gustás de mí o no?”.

Tras escucharla, Ávila tomó la palabra: “Vos me decís todo el tiempo que querés que sea tu amigo. Todo el tiempo me estás diciendo eso”.

Más sobre este tema "Eduardo Fort no te reconoció como mujer": tremendo comentario de Sebastián Cobelli a Rocío Marengo en El Hotel de los Famosos 2

“¿Qué querés que te diga? ¿Que me quiero casar?”, intervino el modelo. Pero Rocío continuó con su descargo: “No, pero tampoco me digas que querés que sea tu amigo. No me digas nada de última. Si estás todo el tiempo poniéndome un freno. Bueno, yo freno. Ahora, si me demostrás un poquito de interés puede ser que otra cosa. Pero estas todo el tiempo poniéndome una traba”.

“Voy a tratar de mejorar, a ver si consigo lo que quiero que es estar acompañada y ser feliz. Pero no sé si sos vos la persona. Capaz sos mi amigo. Yo te juro que no sé qué es lo que me pasa”, cerró Rocío, sincera.