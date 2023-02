Revelan que el padre de Julieta Poggio hizo los jardines verticales de una casa de Gran Hermano

Llegó el domingo y por ende una nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2022 en la que Julieta jugó un papel fundamental. Sin embargo, la participante quedó en medio de una nueva polémica cuando el ex “hermanito” Matías Schrank reveló que su padre participó de la construcción de la casa de la edición 2015.

Esta semana, Julieta realizó una jugada clave cuando le hizo la nominación “fulminante” a Camila en medio de la madrugada, a escondidas del resto de los participantes. Más adelante se revelaron videos en los que Poggio se mostró discutiendo esta decisión con Daniela.

Sin embargo, más tarde apareció un video en el que los televidentes detectaron que, a la hora de las nominaciones, Daniela miraba detrás de cámara asintiendo, como si recibiera instrucciones de la producción para nominar a Nacho y a Lucía “La Tora” Villar.

“Estoy confusa, pero bien. No tuve ni tiempo para pensar motivos. Es un juego, así que vamos a jugar”, se la escuchó decir a Daniela, disimulando la escena, en tanto que varios usuarios de redes aseguran haber escuchado el nombre de Lucila desde atrás de cámara.

JULIETA POGGIO QUEDÓ EN MEDIO DE UNA NUEVA POLÉMICA POR UNA REVELACIÓN DE MATÍAS SCHRANK

Las sospechas de los seguidores de Gran Hermano 2022 en las redes sociales se incrementaron cuando Romina salvó a Julieta, priorizándola por sobre Daniela, y aduciendo que “ya salvó una vez” a la joven de Moreno.

En su explicación, Romina expuso la existencia de “Gran Primo”, que no es otro que el segundo locutor (el más conocido es Rodrigo Vals) que hace la voz de Gran Hermano en horas de la noche y madrugada, y que habría influenciado en la decisión de la ex diputada para salvar a Julieta.

“Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, y me dijo unas cosas, me hizo confundir mucho”, dijo Romina, en una movida para dejar en claro cómo hizo su elección.

En medio de todas estas sospechas sobre un posible “acomodo” de Julieta, Matías Schrank, el segundo puesto en Gran Hermano 2015, vino a poner el dedo en la llaga una vez más al revelar que el padre de la modelo participó en la construcción de la casa en la que concursó.

Julián José Póggio es el director de una empresa llamada GWall que se dedicar, entre otras cosas, a la implementación de jardines verticales. En el perfil de su empresa, el empresario muestra los trabajos que hizo para empresas muy destacadas, e inclusive para Telefe.

Según los datos provistos por la producción, esta casa de Gran Hermano no tiene jardines verticales, y fue la empresa Ayres la que niveló el pasto y puso las plantas en apenas dos días porque la fecha de estreno del reality se adelantó. ¿Hay acomodo para Julieta?