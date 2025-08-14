Disney+ presentó el nuevo póster y tráiler de la esperada quinta temporada de Only Murders in the Building, la exitosa serie de comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. La nueva entrega se estrena el martes 9 de septiembre con tres episodios disponibles desde el primer día, y luego continuará con un episodio nuevo cada semana.

La serie ganadora de un premio Emmy® retoma la historia de Charles, Oliver y Mabel tras la misteriosa muerte de Lester, el querido portero del edificio Arconia. Lejos de aceptar que se trató de un accidente, el trío decide investigar, iniciando una nueva aventura llena de misterio y humor que los lleva por los rincones más oscuros de Nueva York.

Steve Martin (Foto: Web).

A medida que profundizan en el caso, los protagonistas se enfrentan a una red de secretos que involucra a mafiosos de la vieja escuela, poderosos multimillonarios y residentes del Arconia con pasados ocultos. En esta temporada, la serie refleja una ciudad en transformación, donde la vieja mafia lucha por sobrevivir ante nuevas amenazas más peligrosas.

Leé más:

Agosto 2025: cuál es la novela más exitosa de Netflix en América Latina

CÓMO SERÁ LA QUINTA TEMPORADA DE ONLY MURDERS IN THE BUIDING

La quinta temporada contará con el regreso de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en los papeles principales, junto a Michael Cyril Creighton. Además, se suma un elenco de estrellas invitadas de primer nivel como Meryl Streep, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Logan Lerman, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Téa Leoni, y Da’Vine Joy Randolph, entre otros.

Póster de la quinta temporada de Only Murders in the Building (Foto: gentileza Disney+)

La serie fue creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), quienes también escriben los guiones. Entre los productores ejecutivos se encuentran los propios protagonistas, junto a Dan Fogelman (This Is Us), Jess Rosenthal, Ben Smith y JJ Philbin.

Producida por 20th Television, parte de Disney Television Studios, Only Murders in the Building se ha convertido en una de las comedias más celebradas del streaming y regresa con una temporada cargada de suspenso, giros inesperados y un reparto de lujo.

Leé más:

Daisy Ridley y un atrapante caso real: pasó hace casi 100 años y la rompe en Disney+

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.