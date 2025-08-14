Este miércoles el panelista de LAM Pepe Ochoa lanzó como primicia una supuesta nueva crisis entre Marina Calabró y Rolando Barbano, en medio de una oleada de separaciones que sacude la farándula argentina, y la periodista hizo saber su reacción al respecto minutos después.
Ochoa aseguró haberse dado cuenta de que algo no iba bien entre la pareja de periodistas ytas escuchar a la panelista de Lape Club Social llorar en detrás de cámara en el ciclo matutino de América. “Ella hablaba sin parar de él en la radio, dele que te dele. Él le comentaba todo en Instagram, pero durante una semana y media no le contestaba nada”, dijo Ochoa, para graficar.
“Nadie se dio cuenta, pero yo estaba viendo el programa de Sergio Lapegüe un día y se van a una nota, y lo voy a decir con mucho detalle, de una paraguaya y en cuanto ponen la nota se la escucha a Marina Edith Calabró llorar a mares”, recordó Ochoa.
QUÉ DIJO MARINA CALABRÓ SOBRE LOS RUMORES DE CRISIS CON ROLANDO BARBANO
En vista de que no iba a obtener el testimonio verídico de parte de los protagonistas, el panelista “suricata” decidió consultar a otras fuentes. “¿Qué dije yo? Le pregunto a los técnicos, amigos de la casa, y me dijeron que ella estaba en ‘un tiempo con Barbano’. Y me dijeron que él le había pedido ese tiempo a ella”, agregó Ochoa.
Sin embargo, minutos después, Laura Ubfal interrumpió un debate para anunciar que tenía la desmentida de Marina Calabró a través de una serie de mensajes de texto que la periodista le estaba enviando mientras hablaba Ochoa.
“La crisis quizás existió, pero Marina Calabró está bien, en este momento, con Barbano. Ayer estuvieron viendo a Dieguito Leuco en Luzu. En este momento están juntos. Desmiento la crisis y tampoco lloré en lo de Lape. Ya da risa esto”, aseguró Marina.
