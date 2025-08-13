Este miércoles se conoció otra separación en un agosto que no deja parejas unidas, y la última de ellas, hasta el momento, es la de Marina Calabró y Rolando Barbano.

En LAM, Pepe Ochoa contó que se dio cuenta de que algo no iba bien entre la pareja cuando la escuchó a ella hablar de su compañero de Radio Mitre y ahora de A24 en la radio, razón por la que decidió consultar a terceros.

“Ella hablaba sin parar de él en la radio, dele que te dele. Él le comentaba todo en Instagram, pero durante una semana y media no le contestaba nada”, dijo el panelista, que exclamó tener un “último momento”.

SE SEPARARON OTRA VEZ MARINA CALABR+Ó Y ROLANDO BARBANO

“Nadie se dio cuenta, pero yo estaba viendo el programa de Sergio Lapegüe un día y se van a una nota, y lo voy a decir con mucho detalle, de una paraguaya y en cuanto ponen la nota se la escucha a Marina Edith Calabró llorar a mares”, recordó Ochoa.

En vista de que no iba a obtener el testimonio verídico de parte de los protagonistas, el panelista “suricata” decidió consultar a otras fuentes. “¿Qué dije yo? Le pregunto a los técnicos, amigos de la casa, y me dijeron que ella estaba en ‘un tiempo con Barbano’”, agregó Ochoa.

“Y me dijeron que él le había pedido ese tiempo a ella”, señaló el panelista, sorprendiendo a sus compañeros. “Es verdad que estos días en la radio no lo nombró más”, afirmó Yanina Latorre, compañera de la periodista en ese medio, mientras que Ángel de Brito le aconsejó: “No llores más, Marina”.

