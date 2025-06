Mario Massaccessi participó este fin de semana de Almorzando con Juana Viale y a la salida contestó amablemente las preguntas de Intratables sobre el accidente que lo tuvo bastante complicado de cervicales y de las críticas de Marina Calabró a su persona.

El conductor de Cuestión de peso reparó en que el accidente que sufrió a bordo de un auto de alquiler hace algunas semanas lo dejó bastante afectado, al punto que tuvo que dejar el aire del noticiero de TN. “Quedé medio turuleco”, contó.

La cronista Maru Leone le preguntó entonces por las críticas que recibió de Marina Calabró en su momento, pero también de los elogios que ella le hizo por su conducción de Cuestión de Peso, y entonces Mario recurrió a un “carpetazo” contra la periodista de América.

Fotos: capturas América TV y El Nueve

Leé más:

QUÉ DIJO MARIO MASSACCESI SOBRE LAS CRÍTICAS DESPIADADAS DE MARINA CALABRÓ

“No la conozco a ella, pero adoro a su mamá porque Iliana y Marina me hacen saber que Coca nos veía en En Sintesis ”, dijo Mario, guardándose un “carpetazo” contra la menor de las Calabró y afirmando que “no le gustan las críticas de periodista a periodista”.

“No me gusta porque cada uno es como es. Pero Marina es picante. A ella le gusta ser picante y creo que en algún punto lo necesita”, dijo Massaccesi y agregó que “cuando vos la picanteás es lo que más sale”. “Los que somos más tranquilos no salimos nunca a ningún lado”, contó.

Fotos: capturas América TV y El Nueve

“Hay gente que le gusta eso y está bien. No es una crítica. Igual no siempre me trató bien. Con Lanata me trataba bastante mal. Ha dicho cosas. Una vez le llevó a Lanata unos cuentos de no sé qué. (…) Y me la picanteó y Lanata me mató”, recordó Mario.

“Y después otra vez, dijo que yo ninguneaba a los periodistas, a los panelistas y periodistas de espectáculo. Yo los consumo”, recordó el conductor, que, sin embargo, reconoció que Marina “no mintió”. “Aprendí con los años que la opinión del otro es del otro. Que no es mentira, es lo que cree que es su verdad. El tema es si vos te prendés o no”, recalcó.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.