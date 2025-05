El punzante análisis que Marina Calabró había hecho del debut de Carmen Barbieri como conductora de Todas las Tardes cayó como una bomba en el nueve, y fue la propia mamá de Federico Bal quien salió a retrucar sin filtros a la panelista de Lape Club Social.

“Voy a contestar. Ya es la segunda vez que critica de una manera ponzoñosa, con mala leche. No es una buena compañera y no la considero colega porque yo no soy periodista”, comenzó su descargo en el pase con Los Profesionales de siempre.

Entonces, afirmó que la ve “muy mal” conduciendo DDM (durante la licencia de Mariana Fabbiani) y la chicaneó con el rating: “Estoy compitiendo con ella y le estamos ganando”.

“Ella nunca pudo tener un programa que durara cinco años en el aire, como tuve yo. Con Movete (América) estuve siete años sin parar de trabajar. A ella también le levantaron un programa", recordó en alusión a Confrontados (el nueve).

“Me gustaría que me lo diga en la cara. Pero no hablé con ella ni pienso hablar. No es mi amiga”, continuó indignada.

POR QUÉ CARMEN TENÍA LAS FOTOS DE SUS COMPAÑEROS CON NOMBRE

“Si yo tengo las fotos de cada uno de ustedes con el nombre al lado, es porque a propósito lo hicimos para que yo el primer día me vaya fuera de cámara y diga, se busca. Te lo digo a vos, Calabró, que sos hija de un cómico maravilloso al cual amo”.

“Hubo muchas cosas que dijiste y hay mucha gente que vive de esto. Estamos contentos porque nos va bien. Lo digo bajito para que no te duela tanto. No sangres por la herida”.

“Está bien que hagas la crítica, pero yo creo que te anda mal la tele, te anda mal el plasma. O tenés fuerte el brillo o lo tenés bajo. Dijiste que yo estoy naranja, o estoy morocha, morena, por no decir negra, ¿no? Te cuidas. Haces bien. Porque yo con el humor trato de cuidarme".

“No estoy haciendo humor, te estoy contestando. ¿Sangrás por la herida? Nos va mejor que a vos. Pero por medio punto o un punto, ¿tanta maldad?“.

“Yo me llamo Carmen Luz. Ya de nacimiento tengo luz propia. Vos necesitás unos cuantos faroles para que te alumbren la cara”, sentenció Carmen Barbieri furiosa con Marina Calabró.

