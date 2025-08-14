Lee tu horóscopo diario del 14 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Es un día para hacer buenos intercambios, la luna en Tauro estimula los negocios y la buena economía. Ordenás el dinero que tenés guardado y estudiás cuidadosamente las inversiones. Encontrás equilibrio entre lo que das y lo que recibís en el trabajo.

Tauro : La luna en tu signo hace posible que seduzcas a todos con tu encanto para el amor y para producir en equipo. Es muy posible destacarte en la acción y la voluntad para mejorar en tu carrera. Sentís confianza plena en vos mismo y eso se refleja en lo que generás.

Géminis : La luna en Tauro activa la comunicación en el amor y en el trabajo, y trae mejoras increíbles. Mejora tu éxito profesional, te permitís gustos muy buenos. La estabilidad que lográs hoy te da una base firme para avanzar en tus planes.

Cáncer : Una nueva idea para invertir con un grupo de trabajo te ayudará a salir del encierro y cambiar. Tendrás premios en la profesión, te encontrás en primer lugar y recibís noticias positivas. Abrite a compartir lo que sentís y te sorprenderán las respuestas.

Leo : Con el sol en tu signo se activa el trabajo. Aparecen propuestas que se habían dejado atrás. Decidís trabajar en un proyecto productivo que venías pensando hace tiempo, hablás con quien sea necesario. Tu liderazgo te ubica en el centro de las decisiones.

Virgo : Resolvés lo pendiente en el trabajo. Recuperás la pasión por un amor que no ves hace tiempo. Te sentís equilibrado y con justicia a favor en tu trabajo, recibís noticias legales. Ordenás tus prioridades y eso te da una gran sensación de alivio.

Libra : Con luna en Tauro aparecen propuestas afectivas y personales que en otro momento se dejaron pasar. Decidís cambiar y pedir lo que necesitás. Hoy tu claridad mental es tu mejor aliada para tomar decisiones clave.

Escorpio : Con la luna en Tauro en oposición se genera una gran atracción para hacer alguna sociedad. Disfrutás con los que aman tu energía. Conquistás a una persona y lográs un sí. Lo que parecía distante hoy se convierte en una oportunidad cercana.

Sagitario : La luna en Tauro activa tus planes laborales con éxito. Lográs amar y dar todo por la persona que realmente amás. Repartís a cada quien lo suyo. Recuperás tu centro emocional y te mostrás más disponible con quienes te rodean.

Capricornio : La energía de la luna en Tauro los activa para conquistar un trabajo y un amor deseado. Reciben respuestas positivas. Reconstruyen un plan laboral con éxito, correspondencia para tu vida. Te abrís a disfrutar del presente sin tanta exigencia.

Acuario : Con la luna en Tauro es un día de diferencias en el diálogo. Por eso puede resultar muy bueno que organices un viaje a futuro. Invertís en una sociedad. Encontrás nuevas formas de comunicarte sin confrontar.