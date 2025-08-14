Gustavo Bermúdez divide su tiempo entre las funciones de La Cena de los Tontos, su regreso a los escenarios luego de 30 años, y la visita a diversos medios promocionando su trabajo. Y en una de estas entrevistas contó la desgarradora vivencia que tuvo su hija más joven hace varios años.

De esta manera, el actor pasó por Urbana Play, donde le contó a Sebastián Wainraich cómo fue la dramática odisea que le tocó vivir junto a su hija menor, Manuela, que sufrió un grave problema de salud que lo llevó a pedir ayuda a Dios.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández hacen La Cena de los Tontos (Foto: Movilpress).

“Me parece que la religión… Yo soy católico, pero no soy tan devoto”, adelantó Gustavo, antes de anunciar: “voy a contar una cosita íntima”. “Mi hija más chica tuvo un rotavirus. Hace muchos años en San Martín de los Andes, era bebé. Hace veintipico de años. Tenía seis meses”, recordó.

GUSTAVO BERMÚDEZ RECORDÓ EL GRAVE PROBLEMA DE SALUD DE SU HIJA MENOR EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES

“Estaba hipotermica, blanca, seis meses, todo mal…. La doctora me dijo ‘No se puede hacer nada. Nada. Recen’. Nada más”, agregó el actor. “Y cuando ya no... Decís ‘uy, put..’ ¿Viste? Cuando no tenés nada, lo primero que hacés es mirar arriba y no importa de qué religión sos”, adelantó Gustavo.

“Ahí decís ‘Dale Dios. Dale. Tirame un centro. Ayudame a sobreponerme en esta’”, reconoció el actor. “Y de eso siempre digo, por más ateo que seas, hay un momento en que mirás al cielo y decís ‘Dios, ponete la 10’”, agregó.

Gustavo Bermúdez en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

“Creo en que es necesario para mucha gente y sí, conozco casos en que aferrarse a la religión los ha sacado de lugares oscuros. Entonces, me parece que está muy bueno. Hay gente que se siente muy acompañada. Todo lo que te haga bien, sin hacerle daño al otro, me parece que soy pro ir por ese lado”, cerró.

