La reacción de Loly Antoniale ante el explosivo rumor de que estaría embarazada de seis meses: "No vas a ser tío"

Andrea Taboada sorprendió a todos en Los Ángeles de la Mañana al contar que le había llegado una información de un “embarazo bomba”. ¡Y no defraudó a sus compañeros! Ya que cuando la periodista aseguró que Mariana “Loly” Antoniale estaría embarazada, todas las angelitas y Ángel de Brito desde Miami se mostraron en shock.

“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea sobre Loly, que tras su escandalosa separación de Jorge Rial se mudó a Miami, donde vive un noviazgo de perfil bajísimo con un importante empresario musical.

Ángel, que tiene muy buena relación con Loly, le escribió y contó la reacción de la cordobesa ante la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

Ante la negativa de la versión, De Brito continuó indagando: “Le digo '¿estás segura, no tenés ganas?'. Y hasta ahí llegamos, me dijo 'no vas a ser tío'. Por ahora no”, contó el conductor mientras mostraba la captura que le envió Mariana como prueba de que estaba viendo LAM en Miami.

Pero, pícaro, Ángel adelantó que le pedirá a su amiga otro tipo de “evidencia” tras su desmentida: “Que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada”.

Ahora resta esperar si la modelo le envía imágenes a De Brito tras el rumor ya que desde diciembre no realiza posteos en Instagram. Una actitud que llamó mucho la atención de sus seguidores y también despertó suspicacias alrededor de Loly.