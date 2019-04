Por cuarta vez Luciana Salazar participará del certamen de ShowMatch, esta vez para competir en el Súper Bailando 2019, que reúne a algunas de las figuras más talentosas que pasaron por la pista y a otras debutantes de renombre. La modelo estará acompañada por Gonzalo Gerber, bailarín que ganó Bailando 2017 con Flor Vigna, y lanzó una polémica frase en sus Stories de Instagram.

Luciana destacó la orientación sexual de su partenaire: “Es la primera vez que no me toca un bailarín gay en el Bailando. Medio como que me inhibe un poco, ja, ja, ja”, lanzó, poniendo el acento en la novedad de tener como partenaire en el programa a un hombre heterosexual, tal vez dando por hecho la posible química sexual que se podría generar entre ambos.

Mirá el polémico comentario de Luciana Salazar sobre su bailarín en el Súper Bailando.

