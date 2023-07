Pampito le respondió a Pía Slapka, que le declaró la guerra a Mañanísima: "No tiene humor"

La semana pasada, Pampito encendió una impensada guerra con La tarde del 9 cuando, bromeando con Samanta Casais en Mañanísima, afirmó que el ciclo que conducen Tomi Dente y Pía Slapka “no tiene figuras”, lo que despertó el enojo de la modelo.

Es por eso que este sábado, Pía no se aguantó más y llamó a Samanta al frente para interrogarla sobre el hecho, tras los cual le reprochó a Sebastián Perelló su actitud. "A mí las personas que dicen ‘figuras’ me tienen harta. ¿Cuántas figuras hay en la Argentina? Pocas”, dijo.

"En este programa que hacemos todos los fines de semana, trabajamos muchas personas y muchas venimos hace mucho tiempo trabajando en el medio, y no necesitamos figuras para hacer este programa. ¿Está? ¿Sabés por dónde me paso las figuras?", desafió al aire la conductora.

PÍA SLAPKA LE DECLARÓ LA GUERRA A MAÑANÍSIMA TRAS LOS DICHOS DE PAMPITO

Pía y Tomi le pidieron su opinión a Samanta, que se excusó aduciendo que “todos tienen importancia por igual”, y que “hay que respetar todo". "Yo creo que lo hizo un poco jodiendo, en broma", dijo Samanta, que recordó: “Chicos, tengo que volver el lunes”.

Pero Pía, no se quedó en eso, y este domingo volvió a salir con los tapones de punta contra Pampito. "Yo ayer salí fuerte a defender al equipo. Es nuestro equipo y yo, como como una de las cabezas de equipo, cuando hago algo, me pongo la camiseta y lo defiendo a muerte", dijo.

"Cuando hablan así, no me gusta. Me parece un comentario berreta, carente de contenido e inteligencia. Que no se meta con nuestro programa porque yo voy a saltar a defenderlo, es así", cerró ella.

LA RESPUESTA DE PAMPITO A PÍA SLAPKA, TRAS SUS DECLARACIONES

Consultado por Ciudad sobre el enojo que despertó en Pía con sus comentarios, Pampito se mostró sorprendido con las repercusiones de sus dichos, aunque no dudó en apuntalas la versión de Samanta.

“Indudablemente no tiene humor, Pía Slapka, porque estábamos hablando en chiste en el programa de Carmen porque Sami trabaja en los dos programas y le estábamos preguntando en qué lugar la pasa mejor”, explicó Sebastián.

“¡Mirá que vamos a decir de verdad que acá somos figuras! ¡Era un chiste, pero agarro para cualquier lado, se ve que tenía ganas de pelear Pía! ‘Vamos a defender este programa’, ‘Carente de inteligencia’… Tranquila Pía, era un chiste y no era para tomarlo tan en serio”, cerró Pampito.