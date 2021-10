La palabra de la mamá de Mauro Icardi en medio de la escandalosa separación de Wanda Nara: "Está muy triste por lo que está pasando"

Es el tema del momento. La escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara –sumado a los rumores de que Eugenia “la China” Suárez sería la tercera en discordia- se hizo eco en todos los medios nacionales e internacionales. Y en medio de las repercusiones, Karina Iavícoli pudo acceder a una charla con Analía Rivero (mamá del futbolista) y dio detalles de esa conversación en Intrusos.

“Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, está sorprendida. Ella está en España y es de muy, muy, bajo perfil. Hay muy pocas fotos de ellos juntos y en familia. De hecho, Wanda publicó algunas postales y me acuerdo que, en ese momento, Ivana Icardi (hermana del deportista) salió a decirle ‘¿qué te hacés la que tenés buena relación con mi mamá si no es así?’”, comenzó diciendo la panelista al aire.

“Finalmente, hoy estuve hablando con Analía, la llamé por teléfono, y ella está muy triste por lo que está pasando. Me sorprendió que me dijera que tiene contactos esporádicos con su hijo, teniendo en cuenta lo que es una relación de una madre con un hijo”, agregó.

Karina Iavícoli: "Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, está sorprendida y muy triste por lo que está pasando. Me dijo 'si Mauro no me llama, es porque él no quiere y Wanda no tiene nada que ver'". G-plus

Luego, hizo hincapié a la palabra de Analía sobre esta ruptura de la que hablan todos: “Le pregunté qué opinaba con todo esto que está pasando con Wanda. Siempre se dijo que no podía tener una buena relación con Mauro por ella, y me respondió ‘esto no es así. Son dos personas por separado. Si Mauro no me llama, es porque él no quiere y Wanda no tiene nada que ver’”.

“’Mauro es grande, toma sus propias decisiones. Quiero cuidarlo y no quiero hablar’. Creo que me contestó porque la agarré desprevenida”, cerró Iavícoli, dando a conocer el intercambio de palabras que tuvo con Rivero.