La palabra de Gastón Pauls sobre cómo hace para lidiar con la fama de su hija Muna: "Trabajo mucho con ella el tema de la humildad"

Atento al talento que tiene Muna, la hija que tuvo con Agustina Cherri, y todo el camino que comenzó para perfeccionarse en el mundo artístico, Gastón Pauls reveló cómo hace para lidiar con la fama de la niña.

“Agus y yo sabemos lo difícil que es lidiar con el aplauso y el abucheo, de entender que a veces sos lo que sos, pero que no te llamen. Yo trabajo mucho con Muna el tema de la humildad y de no creer que del todo ni en el aplauso ni el silbido. Trato de transmitirle eso”, remarcó el actor de la serie Barrabrava en en una profunda nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado dio a conocer un llamativo episodio que tuvo con alguien que se interesó en su pequeña: “El otro día vino un chico que no tenía más de 12 años, que me dijo ‘yo no sé quién es usted, pero estoy enamorado de su hija, ¿le puedo decir suegro?’. Ese mismo día, un grupo de señoras de 50 años me decía que Muna ya nos superó a Agustina y a mí”.

"Yo trabajo mucho con Muna el tema de la humildad y de no creer que del todo ni en el aplauso ni el silbido. Trato de transmitirle eso". G-plus

Por último, Gastón se mostró muy contento por su labor en la ficción que se estrenará el 23 de junio en Amazon Prime, en la que dejó en claro lo mucho que disfrutó trabajar con su ex, Liz Solari: “Hemos compartido ese trabajo. Nosotros fuimos muy amigos durante muchos años, en otro momento hemos disfrutado algo más, nos adoramos y eso seguirá siendo así”.

Más sobre este tema Agustina Cherri reveló el gesto buena onda de su ex Gastón Pauls

AGUSTINA CHERRI SE REFIRIÓ A LAS OFERTAS LABORALES DE CRIS MORENA A SU HIJA MUNA

Luego de conocerse que Cris Morena puso su atención en Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, la actriz se sinceró sobre la posibilidad de que su pequeña sea parte de un proyecto de la famosa productora que la catapultó a la fama.

“Estamos viendo qué pasa con su futuro. Muna, por ahora, quiere dedicarse a cantar. Me da un poco de temor, me parece que nunca vamos a poder estar a la altura de lo que fue Chiquititas, no lo sé. Pero siempre hay proyectos dando vueltas”, confesó la actriz que brilla en la obra Votemos, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Cuando yo empecé, no había redes sociales, era todo distinto. Yo no era todavía la hija de nadie. Muna viene con otro plus de ser ‘la hija de’. Hoy me parece que las redes son un poco violentas. Si ella quiere cantar tiene toda la vida para hacerlo, no quiero apurar las cosas. Ella me da bola, pero yo quiero que estudie, que se forme. La verdad es que estoy sorprendidísima por las ofertas que le llegan”, agregó, feliz por lo que genera su niña.

"ESTAMOS VIENDO QUÉ PASA CON SU FUTURO. MUNA, POR AHORA, QUIERE DEDICARSE A CANTAR. ME DA UN POCO DE TEMOR, ME PARECE QUE NUNCA VAMOS A PODER ESTAR A LA ALTURA DE LO QUE FUE CHIQUITITAS, NO LO SÉ". G-plus

Y cerró, con humor: “Yo podría retirarme. Tengo más de 35 años de aportes , podría jubilarme. Me causa gracia la cantidad de años de aportes. Lo que sí, soy más cuidadosa a la hora de elegir. Hay poca ficción, la televisión está desapareciendo.. Yo creo que todavía lo que me queda así pendiente es el cine”.