Oscar Mediavilla volvió a hablar del rol de Mau y Ricky en La Voz Argentina: "La gente no es tonta"

Tras su paso por Cantando 2020, Oscar Mediavilla volvió a producir espectáculos artísticos y nuevos trabajos musicales, y desde ese lugar opinó sin filtro sobre el jurado de La Voz Argentina, y con especial énfasis en la presencia de Mau y Ricky. Las palabras del esposo de Patricia Sosa fueron cuestionadas en varios medios y por eso él mismo salió a aclarar qué quiso decir cuando señaló que los productores del ciclo “podrían haber puesto a alguien más pesado”.

“A los chicos no los escucho mucho, tiene que ver de dónde son los artistas. (…) Quizás la idea era poner dos pibes jóvenes, podrían haber puesto a alguien más pesado”, había dicho Mediavilla, que buscó aclarar la frase en A la tarde. “Son chicos de la nueva generación, que tienen que ver con la música urbana, y lo hacen bien. Tienen un montonazo de seguidores y, más allá de que me gusten o no, que no es relevante, le gustan a la gente. Yo no tengo nada contra estos chicos”, aseguró Oscar.

“Creo que los pibes tienen talento, porque les va muy bien. La gente no es tonta. No conozco gente que tenga millones de seguidores y no sea talentosa. Ellos tienen un público y no conozco mucho su discografía así que no sería bueno que opine”, agregó Oscar Mediavilla sobre Mau y Ricky. “Escuché algunas de sus canciones, pero no podés evaluar a un artista por una canción. Más allá de eso, cuando me preguntaron qué me parecían ellos, yo dije que quizá quisieron hacer un 'refresh' poniendo gente más joven. Montaner no tiene 20 años”, concluyó el productor.