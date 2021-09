Oscar Mediavilla tuvo una angina de pecho, a un mes de la operación del corazón de Patricia Sosa: "Terminé con dos stents"

Este lunes Mariano Iúdica abrió Polémica en el bar con la noticia de que Oscar Mediavilla (66), uno de sus panelistas, fue internado el domingo por la noche, tras detectársele una angina de pecho. En una comunicación telefónica con el ciclo de América, el exjurado de Cantando 2020 relató cómo fueron los hechos que lo llevaron a ser intervenido para que pudieran colocarle dos stents, a un mes de la operación de corazón de Patricia Sosa.

“Fuimos ayer a cenar con mi mujer, un amigo, una pareja amiga y mi hija. Y estábamos cenando y cuando nos fuimos, corrí a buscar algo que se olvidaron y me tironeó mucho el pecho. Me asusté y me fui a la Fundación Favaloro”, explicó Oscar, a través de un llamado telefónico. “Sentía una presión muy fuerte en el pecho, y me asusté mucho porque yo alguna vez tuve una cuestión de estas. Mi hija manejó mi camioneta y me dejó en la puerta de la Favaloro”, agregó el productor y explicó que tuvo una angina de pecho y “terminó con dos stents”.

El doctor Adrián Cormillot, presente en el ciclo, aclaró que la angina de pecho es “una obstrucción momentánea de la circulación en el corazón, aunque no llega a ser infarto” y resaltó la rápida reacción que tuvo Mediavilla de concurrir a hacerse un control médico de inmediato.

“Yo nunca me infarté porque la otra vez que tuve un episodio similar, que me ocurrió en Málaga, España, tampoco me infarté y ahí me pusieron un stent también”, agregó Oscar Mediavilla. “Tuve días de mucho movimiento, de mucho estrés. Tengo que parar un poco, porque estoy haciendo demasiadas cosas, porque hay muchos cambios y uno tiene que estar muy relajado para hacer lo que realmente le gusta”, meditó el productor, que anunció que este lunes también pasará la noche en la Fundación Favaloro.