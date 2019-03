“Nos queremos mucho, pero priorizo formar una familia. No puedo tener hijos y formar una pareja si él vive en Córdoba. Y si yo me voy a vivir allá tengo que dejar de trabajar de lo que me gusta. Tampoco quiero que él deje de ver y tener relación con su hijo por instalarse en Buenos Aires conmigo”. Con esas palabras Noelia Marzol (32) le contó a Ciudad a mediados de diciembre del año pasado que había terminado su noviazgo con Marcos Baldovino (38) , tras un año juntos. Sin embargo, hoy volvieron a apostar por su amor.

“La iniciativa la tomó Marcos. Él se acercó. No estaba bien, y lógicamente yo tampoco. De hecho me moría de ganas de volver a verlo, pero cuando dijimos de separarnos me puse más determinante”, aseguró Noelia a la revista Gente, sobre cómo se dio el acercamiento con el empresario gastronómico.

“Hablamos a corazón abierto y decidimos que queríamos darle una segunda oportunidad a nuestro amor. Por ahora estamos probando, nos tenemos mucho cariño, así que vamos a ver qué pasa”, contó la coconductora de Minuto para ganar.

“Es muy complicado sostener una relación a distancia. Yo tengo un montón de proyectos que quiero llevar a cabo acá en Capital Federal y él tiene su trabajo en Córdoba, donde además vive su hijo. Llega el momento en el que te planteas qué rumbo va a tomar la pareja. Como no sabíamos de que manera resolverlo, decidimos separarnos”, pormenorizó Noelia Marzol. ¡Que viva el amor!