Nelson Castro y Dominique Metzger, devastados por las palabras de la mamá de Fernando Báez Sosa

Este miércoles se cumplieron tres años del asesinato de Fernando Báez Sosa y en la ciudad de Dolores, donde se lleva adelante el juicio contra los ocho acusados de su muerte, los padres del joven, Graciela y Silvino, conmovieron a todos con sus palabras.

En Telenoche, Nelson Castro y Dominique Metzger no pudieron contener sus expresiones durante el alegato de Graciela, que hizo hincapié en que, pese a que haya Justicia, nada le devolverá a su hijo.

“Yo no vengo a buscar venganza, sólo quiero justicia y que mi hijo pueda descansar en paz. Y que nosotros tengamos un poco de paz en nuestro corazón. No encuentro una razón para vivir, sin Fernando el mundo se me vino abajo, era mi todo, mi compañero”, dijo la mujer, ante una multitud.

NELSON CASTRO Y DOMINIQUE METZGER, MUY CONMOVIDOS POR EL ALEGATO DE LA MAMÁ DE FERNANDO BÁEZ SOSA

“Hoy no está. Pienso en el día de mañana, que Fernando nunca volverá. ¡Te amo Fernando, con toda mi alma, es lo mejor que Dios me ha dado! Mi compañerito, el que me acompañaba a hacer las compras, hoy me quedé sin todo eso”, exclamó Graciela y conmovió a más no poder a todos los presentes y a los conductores de Telenoche.

“A veces pienso qué mal habré hecho para merecerlo. A veces tengo ganas de contarle que todos lo aman y que desde el más allá los bendiga a todos ustedes”, cerró la mujer, asistida por su esposo y los presentes, que le dieron agua para beber.

“Estamos todos conmovidos. Si ustedes vieran el estudio en este momento, estamos todos al borde de las lágrimas”, dijo Nelson, en vivo. “Es un momento tremendo, dificilísimo y ha sido conmovedor esto, ¿no? Es conmovedor todo esto que estamos viendo, el discurso del padre y de la madre. ‘Se llevó mi vida’”, agregó Nelson.

“Es imposible no acompañarlos, no sentir esa tristeza que ellos nos transmiten y querer abrazarlos”, se sumó Dominique Metzger, también muy conmovida. “¡Ay, qué difícil!”, llegó a decir Nelson en off mientras la producción mandaba un corte comercial.